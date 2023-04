Flavia Vento: «Totti? Qualcuno mi dovrà delle scuse. Sono casta da 10 anni, gli uomini mi hanno deluso»

Nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Gente, Flavia Vento ha parlato un po' di tutto tra dichiarazioni surreali e frecciatine all'indirizzo di chi, a suo dire, non l'ha trattata con i guanti in alcuni momenti della sua carriera. A cominciare da due showgirl molto popolari. «Chi mi ha delusa del mondo dello spettacolo? Belen Rodriguez e Valeria Marini, diciamo che all'Isola dei famosi non sono state molto corrette nei miei confronti. Ma num me va de parlà di ‘sta ggente», ha ironizzato la Vento. Ma è parlando della sua attuale castità che, a galla, è tornato un vecchio gossip relativo a Francesco Totti.

Totti e Ilary, udienza segreta sulla separazione: faccia a faccia teso per quattro ore. Lite per i figli e l'assegno

Casta da dieci anni

La 45enne ha confermato, come aveva fatto tempo fa, di essere casta da quasi un decennio. Di uomini all'orizzonte neanche l'ombra, neppure Tom Cruise. La Vento ha chattato per mesi con un truffatore che si spacciava per il divo di Hollywood e quando ha capito di essere finita in mezzo a un inganno è rimasta molto delusa. «Ma qualcosa mi lega a Tom, spesso sento il suo nome ovunque. Ma sono casta da dieci anni. Se guardo indietro i miei ex non ne salvo uno. Meglio da sola», ha dichiarato a Gente Flavia Vento. Impossibile per l'intervistatore non tornare sul gossip che infiammò la cronaca rosa nel 2005.

Il flirt con Totti

«Non parlo di Totti. Dico al massimo che un giorno qualcuno mi dovrà delle scuse. Per il resto mi appello alla Convenzione di Ginevra», ha detto durante l'intervista la Vento, che quasi vent'anni fa - sempre a Gente - rilasciò dichiarazioni di fuoco contro il Pupone, dicendosi delusa per essere stata "scaricata" dopo una notte d'amore con l'ex capitano giallorosso. Il tutto a poche settimane di distanza dalle nozze tra Totti e Ilary, con quest'ultima incinta di Cristian. La Vento ritratterà poco dopo, dicendo di essere stata consigliata male dai suoi agenti e di avere detto quelle cose per attirare l'attenzione su di sé.