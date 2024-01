Flavio Briatore difende Matteo Salvini e la pasta Rummo: «Supportiamo gli imprenditori, non questi idioti che non lavorano e insultano»

Flavio Briatore è intervenuto con un video sul suo profilo Instagram per dare la sua opinione su una delle vicende che ha fatto pià parlare negli ultimi giorni: la visita del ministro Matteo Salvini nello stabilimento della pasta Rummo.

L'imprenditore si è scagliato contro chi vorrebbe boicottare l'azienda solo per la visita del ministro e ha usato parole molto dure, difendendolo e ringraziandolo per essere andato a scoprire una realtà imprenditoriale così eccellente in Italia.

«Solo in Italia succedono delle cose incredibili.

Il ministro Salvini ha visitato la fabbrica della pasta Rummo, che è uno stabilimento ultra moderno, una pasta buonissima. Per il fatto che il ministro ha visitato lo stabilimento è partita una campagna incredibile contro Rummo. Dietro al nome Rummo ci sono dei dipendenti, degli investimenti. Come puoi boicottare la pasta Rummo solo perché il ministro Salvini ha fatto visita? Io ce l'ho in casa, non l'ho comprata oggi e la usiamo nei nostri ristoranti - ha rivelato Flavio Briatore mostrando il pacco di pasta -. Dobbiamo ribellarci a questi idioti, perché questo sono. Supportiamo chi lavora, chi crea posti di lavoro e mandiamo a quel paese questi disfattisti, gelosi, rancorosi. Evvia il ministro che va a visitare una realtà italiana. Tutti dovrebbero farlo per capire i problemi degli imprenditori che creano posti di lavoro e abbattono la povertà, ma questi deficenti qui non vogliono lavorare e vogliono stare dietro ad uno schermo a insultare la gente».

In molti si sono sentiti attaccati dall'imprenditore e hanno voluto commentare il motivo per cui scelgono di non comprare la pasta Rummo. «chi boicotta Rummo, compra altro. Non è che smette di mangiare pasta, semplicemente evita di acquistare quella di chi si è asservita ad un politico per promuovere la sua campagna elettorale» dice un utente, oppure «Caro Briatore ti stimo moltissimo ma devi sapere che Rummo utilizza grano estero trattato come immondizia!! Te lo dico da agricoltore!»

Il sig. #Rummo è libero di ricevere chi vuole. Ma se il SUO ospite usa il SUO marchio per un video farsa di propaganda elettorale anti-UE, come pretende non vi siano conseguenze politiche? Se lei sceglie di invitare il nemico del #Mezzogiorno, noi scegliamo di cambiare pasta. 🇪🇺 — Gennaro Carotenuto (@GenCar5) January 23, 2024

Il tema sembra essere molto caldo, ma Flavio ha voluto porre l'attenzione sull'importanza degli imprenditori che creano lavoro e di chi, invece, a sua detta, preferisce «stare dietro una tastiera ad insultare».