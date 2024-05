Francesco Chiofalo compie 35 anni, gli auguri amari della fidanzata Drussilla Gucci: «Dopo l'operazione agli occhi non so più chi sei»

Francesco Chiofalo è tornato a far parlare di sé negli ultimi giorni dopo aver annunciato di volersi sottoporre a un'operazione estetica molto complicata per cambiare permanentemente il colore dei suoi occhi. «Nella mia famiglia materna hanno tutti gli occhi azzurri, io no e ne ho sofferto moltissimo per tutta la vita», aveva detto Chiofalo per giustificarsi con i suoi fan che sono ancora in attesa di vedere il risultato dell'operazione.

I rischi sono molto alti, tra cui anche la cecità e la fidanzata Drusilla Gucci non era proprio d'accordo con questa scelta e non è mancata di farlo sapere a lui privatamente e pubblicamente, anche nel giorno del suo 35esimo compleanno, con una dedica dolceamara per il compleanno.

Gli auguri di Drusilla Gucci

La storia d'amore tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo è nata qualche anno fa e, tra alti e bassi, continua la sua avventura.

La scelta di Chiofalo di cambiare il colore delle iridi ha creato una crepa molto profonda nel loro rapporto, come lei stessa ha rivelato negli ultimi giorni.

«Tanti auguri per i tuoi 35 anni, amore! Un traguardo! Ti dedico questa foto, quando ancora avevi il tuo sguardo, i tuoi occhi scuri, il ragazzo con cui mi ero messa insieme. Il ragazzo che conoscevo. Ora non so più chi sei. Sai quanto sono contraria alla tua decisione e quanto preoccupata per te sotto vari punti di vista, compresa la salute dei tuoi occhi, e non so se mi potrò mai abituare a questo cambiamento dalle molteplici implicazioni. Pensavo che avresti avuto altri obiettivi in questo momento della vita. In ogni caso, ancora auguri», ha scritto Drusilla, mentre Francesco Chiofalo sembra essersi chiuso in un silenzio social dopo l'operazione di chirurgia estetica agli occhi, mentre i fan non vedono l'ora di vedere il risultato.