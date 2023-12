Francesco Totti, la Guardia di Finanza a casa dell'ex capitano della Roma per un accertamento

Francesco Totti ha subito un accertamento fiscale della Guardia di Finanza. Mercoledì scorso è stato notificato un invito per un'attività amministrativa di natura fiscale che verrà aperta nei prossimi giorni.

L’ex attaccante dovrà fornire i documenti sulla base dei quali comincerà la verifica vera e propria. Non è prevista alcuna visita in caserma, ma non è escluso che debba presentarsi nei prossimi mesi. Inoltre, il controllo in oggetto fa parte delle attività amministrative che ogni anno conduce la Guardia di Finanza presso professionisti, artisti e sportivi.

Al momento non esiste alcun fascicolo penale nei confronti di Totti.