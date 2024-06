Mentre i loro consorti si riuniranno per il G7 a Borgo Egnazia, lussoso resort a Savelletri, le firts ladies si trasformeranno in turiste a spasso per la Puglia. Il loro sarà un programma fitto di eventi: la visita nella suggestiva Alberobello, patrimonio dell'Unesco, tra i vicoli punteggiati dai trulli, le ceramiche di Grottaglie con l’artigianato locale, l’ulivo millenario, il Palazzo Ducale di Martina Franca.

Chi sono le firts ladies

Tra le first ladies presenti - a cui si aggiunge il “first husband” Heiko von der Leyen, marito di Ursula - ci saranno Amèlie Derbaudrenghien, moglie del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, Britta Ernst, moglie di Olaf Scholz, la first lady giapponese Yuko Kishida e Ritu Banga, moglie del presidente della Banca Mondiale e durante il secondo giorno del vertice alle visite si potrebbe aggiungere anche la moglie del presidente turco Emine Erdogan.

Il tour tra Grottaglie e Alberobello

Oggi, 13 giugno, nella prima giornata del summit è prevista per loro una visita al Museo Archeologico di Borgo Egnazia, che si trova all’esterno delle mura di cinta dell’antica città di Egnathia, il sito archeologico che si trova nell’area della necropoli messapica, a Fasano. Al termine della visita, le first ladies avranno l’opportunità di ammirare un uliveto millenario all’interno dell’area della Fortezza di Pettolecchia. Venerdì 14 giugno, il programma partirà da Grottaglie, località famosa nel mondo per la produzione di ceramiche artistiche, dove si terrà la visita di uno storico laboratorio, per assistere alle fasi di produzione e decorazione artigianali dei manufatti e del Museo della ceramica “Casa Vestita”. Tappa successiva ad Alberobello, dove le consorti dei leader visiteranno il centro storico, caratterizzato dai tipici trulli.

Da qui avrà inizio un viaggio attraverso la Valle d’Itria a bordo di un treno storico con destinazione Martina Franca, dove il programma si concluderà con la visita del Palazzo Ducale, realizzato nel XVII secolo sul luogo dove sorgeva l’antico castello medievale e sede di importanti affreschi realizzati da Domenico Carella nella seconda metà del XVIII secolo.