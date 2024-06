Gemellini di 4 mesi si guardano per la prima volta: la scena è dolcissima. La mamma: «Mi esplode il cuore»

Chi ha fratelli e sorelle sa che i sentimenti nei loro confronti possono essere, a volte, contrastanti, specialmente se non c'è molta differenza d'età. Un momento volano insulti e prese in giro, il momento dopo abbracci e gesti affettuosi. Il rapporto che unisce due gemelli, però, è allo stesso tempo uguale e diverso, una connessione che spesso può apparire più intima e quasi spirituale. A tal proposito, una mamma ha ripreso un dolcissimo istante di intesa tra i suoi due bebè: «I miei gemellini si sono scoperti per la prima volta».

I gemellini, amici per la vita

«Il mio cuore potrebbe esplodere - scrive la mamma nella didascalia del video pubblicato sul suo account TikTok - Spero davvero che saranno migliori amici per sempre».

I due bebè sono sdraiati sul divano, uno accanto all'altro, la copertina ai loro piedi e le manine che si agitano in movimenti eccitati. Uno di loro si volta e lo sguardo si posa sul fratellino. Lì, si ferma.

Il sorriso allegro scompare, e un'espressione stranamente seria si dipinge sul volto del bimbo. L'altro, in qualche modo, se ne accorge, e si gira per incrociare gli occhi del gemello. Un attimo di confusione, di riconoscimento, e poi un'esplosione di gioia scuote entrambi i piccoli, che continuano a studiarsi mentre ridono, le manine che improvvisamente si cercano e si toccano.

La breve clip ha incantato tutti coloro che l'hanno vista, non solo la mamma, e in tre giorni ha accumulato più di 34 milioni di visualizzazioni e oltre 5 milioni di cuori. Tantissimi utenti si sono detti commossi dal gesto e dalla felicità dei due piccoli e alcuni hanno scritto, con ironia: «Ma guarda, mi somigli proprio... Wow, ma sono bellissimo», «Stanno pensando tipo: Ah ce l'hai fatta anche tu, allora! Pensavo di averti perso in tutto quel casino».