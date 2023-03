Gerry Scotti e le lacrime da Maria De Filippi: «Davanti alla bara di mia madre mi chiedevano l'autografo»

Emozioni e lacrime con Gerry Scotti ospite per la chiusura dell'edizione di C’è posta per te con Maria De Filippi, tornata in tv dopo la morte di Maurizio Costanzo. Iniziato lo scorso 7 gennaio, anche per questo ciclo del people show di Maria De Filippi su Canale 5 arriva il momento del gran finale, con l’ultima puntata in onda ieri.

Gerry Scotti in lacrime dalla De Filippi

Super ospite della serata Gerry Scotti che si è visibilmente commosso fino quasi a non trattenere le lacrime quando ha raccontata cosa è successo quando morì sua mamma: «Quando è morta mia mamma trenta anni fa io avevo la fortuna di essere già famoso e la gente mi riconosceva. C'era la camera mortuaria, e quasi tutte le persone si fermavano davanti al feretro per chiedermi l'autografo - ricorda commosso -. Dopo un po' mi sono innervosito. C'è stato un momento in cui volevo dire basta e poi ho pensato, ma mia madre cosa vorrebbe in questo momento?».

Quasi in lacrime a quel punto Scotti ha rivelato: «A quel punto, ho pensato a quello che avrebbe voluto e sono andato a fare gli autografi a queste persone». Una storia, quella rivelata da Scotti, tristemente simile a quanto capitato di recente a Maria De Filippi a cui alcuni fan hanno chiesto selfie davanti alla bara di Maurizio Costanzo al funerale.