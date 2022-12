GF Vip, Attilio Romita scarica Sarah Altobello: «Troppo fru fru». Lei in lacrime: «Mi fai schifo»

Al Gf Vip, nella scorsa puntata, Romita è rimasto colpito dalla reazione della sua compagna "Mimmuzza" che non ha apprezzato la complicità con Sarah Altobello. Nella clip mostrata durante la diretta di lunedì 12 dicembre, il giornalista utilizza parole durissime nei confronti della showgirl che è sconvolta.

GF Vip, diretta 12 dicembre: entrano Milena Miconi, Riccardo Fogli e Ginevra Lamborghini

Durante la diretta della ventiduesima puntata del grande Fratello Vip, Attilio Romita finisce sotto attacco dopo le parole che ha utilizzato in un confessionale nei confronti di Sarah Altobelli. Il giornalista ha detto «Non potrei mai uscire con una donna come Sara, è una donna fru fru, Non mi potrei permettere di andare in giro, a cena con le persone che anche per lavoro frequento abitualmente. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e anche la capacità di comunicare con delle persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sara penso che finiremmo male».

La Altobelli: «Sono sconvolta, non mi aspettavo questa osservazione sul mio conto, non mi ritengo una persona fru fru, chi sa ridere è padrone del mondo. Sentendo queste parole ..."ma che schifo è", non si tratta una persona che ti è stata così accanto».

«Le hai praticamente detto che è di basso livello», sottolina Alfonso Signorini. «Il Gf Mi ha chiesto se sostituire Sarah con Mimma e ho detto di no. Sara è una tipologia di donna gentile affettuosa ma non è la tipologia che voglio accanto. Non ho detto basso livello. Quando si sente odore di sangue tutti si buttano sul cadavere».

Edoardo Donnamaria: «E' una follia, ha fatto la stessa cosa con Antonella. Sentir difenire Sarah una ragazza fru fru e si vergognerebbe di farle conoscere i suoi amici, che se fossi Mimma, spero sia più schifata da quello che hai detto e non da quello che hai fatto».