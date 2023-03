Gf Vip, Carolina Marconi balla scatenata con la madre: pioggia di like e commenti

Frizzante e carica, Carolina Marconi mostra il suo lato giocoso sui social. Ma non solo il suo. In un video pubblicato su Instagram, l'ex gieffina balla scatenata in compagnia di un'amica e della madre. Tutte e tre bellissime con bacino sciolto, capelli al vento: il video sprizza gioia e felicità. La stessa che sembra aver ritrovato Carolina dopo tanto tempo. E lo mostra anche dal look più sbarazzino che mai. Pantaloni in pelle, camicia nera con ricami e i capelli sempre più folti e cresciuti: l'ex gieffina è bellissima. Dopo la grande sofferenza vissuta per il tumore al seno, Carolina sembra aver ritrovato il sorriso e i fan sono sempre più solidali con lei.

In attesa della puntata di questa sera al Gf Vip, Carolina si diverte e si prepara alla diretta. Sotto il post che ha pubblicato, pioggia di commenti: «Capello top» si legge e ancora, «La bellezza», «Bello vedere una donna che ha sofferto avere tanta carica...sono felice x te», «ma la tua mamma è strepitosa», «stai benissimo con i capelli così», «Siamo ancora più cariche dopo l inferno».