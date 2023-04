Gina Lollobrigida, spunta un tesoro nascosto a Panama: milioni di euro nel conto offshore dell'attrice

Milioni e milioni di euro nascosti in paradisi fiscali. L'ultimo tesoro di Gina Lollobrigida, la celebre attrice romana scomparsa a 95 anni, si troverebbe dunque in un conto offshore, intestato a chissà quale prestanome. Lo ha rivelato un'inchiesta de L'Espresso sulla base dei "Panama Papers", diffusi dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ).

La società che detiene il tesoro è la Bewick International Inc, aperta a Panama nel 2014, giusto pochi mesi dopo la misteriosa sparizione di 3,9 milioni di euro dalla banca Safra nel Principato di Monaco, in cui l'attrice deteneva i soldi ricavati da una vendita di gioielli messi all'asta.

Gina Lollobrigida, il caso

Secondo quanto emerso, la star del cinema italiano era stata in precedenza autorizzata dalla Bewick ad aprire un conto nell'istituto di credito monegasco, con «pieni poteri di gestire tutti i fondi». Come stabiliva la delibera firmata da tre fiduciari dello studio Alcogal di Panama City, tuttora registrato come gestore di quella tesoreria estera.

Probabile dunque che i 3,9 milioni siano poi stati trasferiti, senza lasciare tracce, proprio nel paradiso fiscale latinoamericano, dove è possibile aprire società totalmente anonime e intestarle a fiduciari. Ipotesi già in parte confermata, in passato, dall'avvocato del figlio, invischiato in una battaglia per ottenere l'eredità della madre: parlando con L'Espresso, il legale Michele Gentiloni Silveri aveva riferito che, a luglio 2013, i soldi di Lollobrigida erano stati senza dubbio trasferiti in un paradiso fiscale. Ma il nome della società beneficiaria non era stato reso noto dalle autorità monegasche.

Battaglia per l'eredità

Sono gli ereditieri, ora, a contendersi la fortuna dell'attrice. Nel testamento, redatto nel 2017, Lollobrigida ha attribuito al figlio, Andrea Milko Skofic, una metà del suo patrimonio, ovvero la quota legittima che gli spetterebbe per legge. L'altra metà è stata invece assegnata al suo manager e factotum, Andrea Piazzolla, il 35enne che ha assistito l'attrice negli ultimi 13 anni: dal 2015 viveva con lei, la compagna Adriana e la figlia Gina, nella villa dell'attrice sull'Appia antica.

Il factotum è stato denunciato dal figlio e dall'ex marito per circonvenzione d'incapace. Attualmente è imputato in tre diversi procedimenti giudiziari a Roma, ma finora Piazzolla ha sempre negato e respinto ogni accusa: in un’intervista a Gente, il 35enne aveva ammesso che Lollobrigida gli aveva ceduto beni per 600mila euro, escludendo però l'ipotesi di averla plagiata o di aver prelevato fondi contro la sua volontà.