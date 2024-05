«Il mio ritratto è troppo brutto, rimuovetelo», la donna più ricca d'Australia contro la National Gallery: la risposta sorprendente

Il suo ritratto non le piace e chiede alla National Gallery di Australia di rimuoverlo dalla mostra. Lo ha ordinato Gina Renehart, la donna più ricca del Paese, che non accetta il modo in cui l'ha disegnata l'artista Vincent Namatjira, le cui opere che ritraggono i volti australiani più importanti sono esposti alla galleria australiana. Peccato che, però, il museo di Canberra non abbia accolto la richiesta dell'ereditiera.

La risposta della Galleria d'arte

Gina Rinehart, erede dell’industria mineraria di ferro australiana Hancock Prospecting, non ha accettato di buon grado il modo in cui l'artista pluripremiato l'ha disegnata.

Ma la National Gallery, nonostante l'influenza della donna nel Paese, ha deciso di declinare la richiesta, condividendo il motivo della scelta con i media inglesi: «Dal 1973, quando la National Gallery acquisì Blue Poles di Jackson Pollock, c’è stata una discussione sui meriti artistici delle opere nella collezione nazionale e/o in mostra presso la galleria. Presentiamo le opere al pubblico australiano per ispirare le persone a esplorare, sperimentare e conoscere l’arte».

Il ritratto era stato esposto già in un'altra città

L'iconografia di Gina Renehart, però, è stata già esposta altrove. Prima di portare la sua mostra a Cenberra, Vincent Namatjira ha portato i suoi dipinti ad Adelaide, una città sulla costa dell'Australia Meridionale, nell’Art Gallery of South Australia dall'ottobre del 2023 fino a gennaio di 2024.

L'artista è conosciuto in Australia per essere uno dei più celebri ritrattisti e cronisti satirici. Nelle sue opere cerca di riproporre in chiave ironica l'identità australiana, rappresentata dai leader politici del Paese. Il ritratto dell'ereditiera rimarrà esposto alla National Gallery fino al prossimo 21 luglio, salvo l'arrivo di una nuova tempesta di polemiche.