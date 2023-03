Giancarlo Giannini a Domenica In: «Nonostante la stella sulla Walk of Fame la mia passione rimane l'elettronica e l'osservazione dell'universo»

Giancarlo Giannini, reduce della cerimonia di inaugurazione della sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood, è ospite di Mara Venier a Domenica In. L'attore ripercorre le tappe più importanti della sua carriera e il rapporto con Lina Wertmuller, a cui ha dedicato il riconoscimento di Los Angeles.

Giannini: «La mia passione rimane l'elettronica»

Anche dopo la stella sulla Walk of Fame il sogno di Giancarlo Giannini rimane l'elettronica. «Io volevo fare il ricercatore e lavorare sui satelliti artificiali. Le stelle sono la favola che mi racconto», racconta l'attore intervistato nel salotto della domenica pomeriggio.

«Ti vedo più eccitato a parlare di queste stelle che di quella di Los Angeles», scherza la padrona di casa Mara Venier. Una passione quella di Giannini che monopolizza persino i suoi pensieri serali. «Prima di addormentarmi mi piace pensare all'universo. Mi piace inventare con la mia fantasia».

In studio poi Mara Venier mostra un'intervista che lei stessa aveva fatto all'attore a Sorrento nel 1990. Tra i due al tempo impossibile non notare un particolare feeling. «Io ti guardo incantata come sei bello. Ti guardo e non riesco a dire niente, ti ascolto e basta», diceva Venier seduta al suo fianco.