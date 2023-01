«Non lo sposo, è vecchio»: donna costretta a risarcire il fidanzato

Un tribunale ugandese ha ordinato a una giovane donna che aveva infranto la promessa di sposare un uomo di 30 anni più grande di lei di rimborsare i circa 2.300 euro spesi per finanziare i suoi studi.

Secondo i documenti inviati all'agenzia Afp, Richard Tumwiine, 64 anni, avrebbe finanziato gli studi della donna, con la quale aveva una relazione. Ma la donna, che ha circa 30 anni, in seguito ha dichiarato di non poter sposare un «vecchio».

«Poiché la promessa di matrimonio non è stata mantenuta», il tribunale ha stabilito che l'uomo aveva diritto a un rimborso di circa 9,4 milioni di scellini ugandesi, circa 2.355 euro, spesi per l'istruzione della giovane.



Il tribunale ha anche condannato la studentessa di giurisprudenza al pagamento di un milione di scellini, 248 euro, di danni per «disagio mentale».

Secondo il tribunale, la giovane donna non ha presentato una difesa né presenziato all'udienza nella città ugandese di Kanungu.