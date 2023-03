Giovanni Allevi, il tweet nella giornata mondiale del pianoforte: «La sofferenza ha senso grazie alla musica»

«Le mie mani tremano per via dei farmaci, quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo». Dopo alcune settimane di assenza dai social, è tornato a farsi sentire il compositore e pianista ascolano Giovanni Allevi, 54 anni il prossimo 9 aprile, in occasione della Giornata mondiale del pianoforte.

Lo ha fatto postando il video di una sua esibizione in teatro, poi accolta dall'ovazione del pubblico. «Grazie alla Musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso - aggiunge il musicista - Non ho mai amato la vita come in questo momento! Un abbraccio dal vostro Giovanni».

La malattia

Da circa un anno, Allevi combatte contro il mieloma multiplo, un tumore che affligge le cellule appartenenti al sistema immunitario del midollo osseo. Lui stesso ha fatto di recente sapere, tramite i suoi canali social, che la malattia gli ha lasciato diverse fratture ossee, in particolare su alcune vertebre, che forse non guariranno mai del tutto e gli provocheranno dolori per il resto della sua vita.

Nonostante la sofferenza e l'astinenza forzata dal pianoforte, sua grande passione, il compositore non ha mai smesso di scrivere nuova musica (al momento inedita) e ringraziare i fan per il loro costante supporto.