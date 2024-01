Gisele Bündchen, morta la mamma: lottava contro un cancro. Il toccante addio della top model: «Sei stata un angelo»

La supermodella Gisele Bündchen, 43 anni, ha detto addio alla sua dolce mamma Vania Nonnenmacher, morta domenica scorsa a 75 anni dopo una battaglia contro il cancro. L'ex angelo di Victoria's Secret ha pubblicato un paio d'ore fa un tributo sui social, ricordando gli insegnamenti impartiti dalla madre, l'amore condiviso e il coraggio datole per iniziare la carriera da modella quando aveva solo 14 anni.

Il post

La top model ha onorato la defunta mamma con un post su Instagram, ricordandola come «il miglior modello di amore, forza, compassione, coraggio e grazia». Con un carosello di foto, Gisele Bündchen ha voluto condividere con i fa i momenti più intensi vissuti con la mamma. Sotto gli scatti ha scritto: «Fa male sapere che non potrò più abbracciarti, ma so che sarai sempre a vegliare su di noi. Sei stata un angelo sulla terra, aiutando sempre chiunque ti circondasse. Sono molto grata di essere tua figlia e di aver imparato da te.

Conserverò sempre con affetto i bellissimi ricordi che abbiamo condiviso e vivrò per i valori che mi hai insegnato.

Vivrai per sempre attraverso le tante vite che hai toccato».

L'esordio

Le dolci parole della modella hanno commosso i fan che si dicono dispiaciuti per la grave perdita. La mamma della top model lavorava come impiegata di banca ed era sposata con un professore universitario. Fu lei a lanciare la figlia nel mondo della moda: quando Gisele aveva 14 anni, la iscrisse a un corso di portamento per partecipare al ballo delle debuttanti. A fine corso, durante una gita a San Paolo, la giovane fu notata da un agente dentro un McDonald's che la convinse a partecipare al concorso Elite Model Look, sempre spronata e incoraggiata dalla mamma. Da lì la fama e il successo.