Giulia D'Urso (ex U&D) scoppia in lacrime a Disneyland Paris come una bambina

Giulia D'Urso, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha ritrovato l'amore. Dopo la turbolenta storia d'amore con l'ex tronista Giulio Raselli, l'influencer nell'ultimo periodo ha condiviso alcuni dettagli riguardo alla sua vita sentimentale. Sembrerebbe che Giulia sia felicemente fidanzata con Francesco D'Acunzo, vice-presidente e Senior Sales Consultant presso la T.Rowe.

Nelle sue ultime Instagram stories, l'influencer ha pubblicato una serie di video che riprendono la sua esperienza con il suo nuovo fidanzato a Disneyland Paris.

A Disneyland, con lo spirito giusto, non ci si annoia mai. Ci si immerge nell’atmosfera del regno magico, fra luci soffuse, musiche e ambientazioni a tema. A confermarlo è proprio Giulia D'Urso, che nelle sue ultime Instagram stories ha spiegato quanto sia stato emozionante per lei vivere l'esperienza a Disneyland. «Vederlo dal vivo è davvero emozionante. Si ritorna bambini», ha spiegato Giulia.

«Ho le guance rosse perché da poco sono rientrata in camera. Non riesco a spiegarvi quanto mi senta fortunata, ci penso ogni momento. Ho sempre creduto che il bene nella vita torna sempre e quindi io qualcosa di buono l'ho fatto per meritarmi questo», ha raccontato Giulia emozionata.