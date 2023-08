Giulia Salemi e l'emozione per i delfini: «Li ho visti per la prima volta e mi sono commossa»

Giulia Salemi, in questo momento, si trova in Calabria dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. L'influencer posta moltissimi video, foto e reel dei suoi momenti di relax e nelle ultime storie Instagram, l'ex opinionista del GfVip ha raccontato ai suoi follower l'incredibile emozione che ha vissuto quando, durante un'uscita in barca, alcuni delfini hanno cominciato a saltarle accanto.

Il mare di un azzurro cristallino, la scia della barca a vela e in lontananza un branco di delfini che si divertono a saltare le onde prodotte dal motore dell'imbarcazione. È questo uno degli ultimi video pubblicati da Giulia Salemi nel proprio profilo Instagram. L'influencer è in Calabria, precisamente a Palmi ed è riuscita a documentare la meraviglia naturale. L'influencer ha, poi, scritto: «Piango... è la prima volta nella mia vita che vedo i delfini ed è stata un'emozione incredibile. Calabria mi stai regalando delle esperienze uniche».

Giulia Salemi, in questo momento, si trova in Calabria ma ha trascorso le vacanze estive in altri luoghi.

Ad esempio, è stata a Mykonos, a Bodrum in Turchia, a Saint-Tropez, a Forte dei Marmi e in Costiera Amalfitana.