Giulia Stabile e il bullismo: «Mi prendevano in giro anche i prof, ho provato a cambiare il suono della mia risata»

Giulia Stabile racconta a Verissimo il bullismo subito negli anni della scuola. A crearle difficoltà è stato spesso il suo modo di ridere, per il quale veniva presa in giro: «Ho provato a modficare la mia risata - ha detto la ballerina a Silvia Toffanin - ero felice quando perdevo la voce perché era diversa. Ma è difficile farlo. Ad Amici mi capitava di ridere e le persone mi dicevano che ero "contagiosa". Così ho superato le mie insicurezze».

Verissimo, il racconto di Giulia Stabile

La vincitrice di Amici 2021 rivela di aver sofferto a lungo per il modo in cui veniva trattata in quegli anni: «Non volevo passare neanche davanti a scuola con la macchina, dicevo a mia mamma di cambiare strada. Alcuni insegnanti non li volevo proprio incontrare. Sono stata messa da parte e insultata, trattata male da compagni e insegnanti, soprattutto alle medie».

Giulia Stabile racconta di essere stata bullizzata anche da alcuni docenti: «La prof di francese mi predeva in giro davanti alla classe. Al liceo è andata meglio. Poi soprattutto grazie ad Amici sono cresciuta». Dallo studio di Verissimo, in conclusione, lancia un bel messaggio: «Parlarne è importante, lo faccio per tutte le ragazze che si trovano nella stessa situazione».