Giulia Stabile e lo sfogo social: «Mi dispiace leggere certe cose, io tengo a ognuno di voi»

Giulia Stabile è molto attiva sui propri canali social e lo è perché ama restare in contatto con i suoi numerosissimi follower che, molto spesso, ringrazia per seguirla sempre così appassionatamente in tutto ciò che fa. La ballerina che appartiene al corpo dei protagonisti di Amici, nelle scorse ore, è finita al centro di una polemica perché, stando alle voci che circolano sul web, non si sarebbe fermata a salutare alcuni fan. Giulia ha voluto chiarire la situazione.

Giulia Stabile proprio non ci sta: il suo rapporto con i fan è sacro e, proprio per questo motivo, non vuole che vengano fatte considerazioni false in merito o vengano travisate alcune sue azioni. La ballerina, quindi, ha deciso di esprimere sui social tutto il suo dispiacere per ciò che in questi giorni è stato detto, ovvero che non si fermerebbe nemmeno a salutare i suoi fan. Giulia ha scritto: «Mi dispiace di aver negato il saluto a qualcuno, chi mi ha conosciuta sa che mi fermo sempre nonostante gli impegni (come magari è successo a Desenzano o come quando sono insieme ad amici), ci tengo a dedicare il giusto tempo a tutti voi. Spero di non dover più leggere invenzioni simili. Ci tenevo a precisarlo perché, nonostante io legga molte cavolate sul mio conto, sapete quanto ci tenga a rispettare chi mi sostiene e chi rende tutto questo possibile».

Giulia Stabile utilizza i social, soprattutto il proprio profilo Instagram, come una specie di diario personale dove racconta tutto ciò che fa ai suoi follower che, oltre a seguirla sui social, la seguono anche ovunque lei si esibisca.