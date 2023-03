Gordon Moore, morto il fondatore della Intel: così influenzò la rivoluzione dei computer

Addio a Gordon Moore, il pioniere e filantropo della Silicon Valley, cofondatore di Intel: aveva 94 anni, è morto alle Hawaii. Aveva iniziato a lavorare sui semiconduttori negli anni '50 ed era noto anche per aver predetto che le capacità di elaborazione del computer sarebbero raddoppiate ogni anno - successivamente riviste a ogni due - un'intuizione conosciuta come Legge di Moore. Quella «legge» divenne il fondamento per l'industria dei processori per computer e influenzò la rivoluzione dei PC.

Intel cofounder Gordon Moore passes at 94. Best known for coining Moore's law, a prediction about the speed of advances in computer chips that came to explain the exponential improvement of tech of all kinds. Here's the story of how Moore created his law: https://t.co/W2tihnqeHb

— WIRED (@WIRED) March 25, 2023