Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi aggrediti a Roma: «Ho preso un colpo alla spalla e ho lanciato un urlo»

Momenti di paura e di panico per Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. La coppia stava passeggiando tra i vicoli di Roma quando in pochi secondi è successo l'impensabile. La modella e influencer che vive a Milano, è scesa nella Capitale per raggiungere il suo fidanzato e mettere a tacere una volta per tutte le voci su una presunta crisi. Dopo il pranzo tipico romano e la merenda insieme, i due sono stati aggrediti mentre erano in macchina, fermi.

Il racconto di Greta Rossetti

Greta Rossetti, ancora visibilmente sotto choc, ha raccontato quello che è successo: «Stavamo andando a far merenda, una sfiga dietro l’altra, sono entrati nella macchina di Sergio, l’hanno rotta tutta dalla mia parte. È entrato dentro uno, sparato, infatti mi sono presa un colpo sulla spalla.

Niente di grave stiamo bene, però ho fatto un urlo che non vi dico. Sono quelle frazioni di secondo in cui non capisci cosa sta succedendo».

Greta ha mostrato, poi, i danni che gli aggressori hanno provocato, ma ha voluto anche tranquillizzare i suoi fan sul loro stato di salute: «Grazie a tutti per i messaggi, tranquilli stiamo bene. Siamo andati in guardia medica e mi hanno detto che ho una colluttazione al collo, niente di grave qualche giorno di riposo e tutto passa. Siete dolci».