Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, presentazioni in famiglia: la foto rivelatrice, poi il pranzo con l'amica vip. Ecco chi è

Greta Rossetti ha raggiunto Sergio D'Ottavi a Roma per trascorrere qualche giorno insieme. I due fidanzati si sono subito spostati al mare dove trascorreranno qualche giorno di relax tra passeggiate sulla spiaggia e pranzi con il rumore delle onde in sottofondo. Negli ultimi tempi, nessuno dei due aveva più condiviso molto della relazione sui social perché, come ribadito anche da Greta, entrambi preferiscono mantenere quanto più riserbo possibile sulla propria vita privata. Quando, però, capita qualcosa di bello ecco che sia l'influencer che il fidanzato desiderano condividerla sui social. Tra presentazioni in famiglia e cene romantiche, Greta e Sergio sono anche usciti a pranzo insieme agli amici Rebecca Staffelli e Alessandro Basile.

Sergio D'Ottavi presenta il papà a Greta Rossetti

Nei giorni scorsi, Sergio D'Ottavi aveva fatto impensierire i fan che lo seguono su Instagram perché era stato molto chiaro a proposito dei contenuti social che avrebbe pubblicato sul suo profilo: «No alle storie senza emozioni o prive di significato». Qualcuno aveva addirittura pensato che fosse una frecciatina rivolta a Greta Rossetti.

Tutt'altro. I due ex gieffini sembrano più innamorati che mai, desiderano solo essere una coppia senza i riflettori puntati addosso. Nelle sue storie Instagram, Sergio ha immortalato il papà seduto accanto a Greta e ha aggiunto un cuore rosso. I due fidanzati, poi, dopo una giornata al mare, si sono rilassati con una serie televisiva.

Il pranzo con Rebecca Staffelli

Anche se durante tutta l'edizione del Grande Fratello nessuno aveva mai fatto menzione di ciò, Greta Rossetti e Rebecca Staffelli sono amiche di lunga data e lo si è scoperto solamente qualche settimana fa. L'influencer ha pubblicato una foto insieme alla speaker radiofonica quando le due erano ancora bambine. Poco fa, Greta e Rebecca hanno deciso di pranzare insieme anche ai fidanzati Sergio D'Ottavi e Alessandro Basile.