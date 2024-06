Gwyneth Paltrow, la villa di Los Angeles in vendita a un prezzo record: ecco la residenza con 11 bagni, cinema e sala giochi

Gwyneth Paltrow, 51 anni, ha messo in vendita la sua villa di 8.000 metri quadrati a Los Angeles. L'attrice ha deciso di vendere la casa che aveva acquistato con l'ex marito, il frontman dei Coldplay Chris Martin, ora che uno dei figli della coppia Moses, 18 anni, parte per il college dopo essersi diplomato il mese scorso.

Il prezzo di vendita

La prestigiosa villa, che comprende una guest house con cinema e cantina, nel quartiere Brentwood di Los Angeles è stata messa in vendita per 29,99 milioni di dollari, secondo il Wall Street Journal. Gwyneth l'aveva acquistata con Chris Martin nel 2012 per 9,95 milioni di dollari. L'ex coppia condivide oltre al figlio Moses anche la figlia Apple, 20 anni. I due sono stati sposati per quasi dieci anni, dal 2003 al 2014. In seguito al loro divorzio Paltrow ha sposato Brad Falchuk nel 2018, e anche lui e i suoi due figli si sono trasferiti nella proprietà, racconta l'agente immobiliare Lea Porter.

La villa con 11 bagni, cinema e palestra

Porter ha aggiunto che la star sta vendendo casa per ridimensionarsi, dato che i suoi figli sono ormai cresciuti. La casa, costruita nel 1950 e ristrutturata nel 2009, è situata su due terzi di un acro nel Mandeville Canyon. La proprietà ha un totale di otto camere da letto e 11 bagni, compreso l'appartamento con una camera da letto sopra il garage della casa. Offre molta privacy. Ispirato alla classica architettura californiana, l'esterno in mattoni grigi della casa emana un fascino senza tempo, ulteriormente valorizzato dal lussureggiante cortile verde. Il corridoio anteriore ha un pavimento piastrellato in bianco e nero e porte francesi. Si accede al soggiorno, ideale per ospitare, con camino a legna, un bar, posti a sedere infiniti e pareti in pannelli bianchi. La cucina è il sogno di ogni chef, con soffitti alti, finestre dal pavimento al soffitto, pavimenti in piastrelle nere e un'enorme isola. Il cortile vanta una profonda piscina e una guest house con cantina a temperatura controllata, palestra, sala giochi, ufficio e cinema. L'elenco afferma che la proprietà è ad alta tecnologia e dispone di un sistema di filtraggio di sedimenti e blocchi di carbonio e alcalino per i suoi sistemi di acqua potabile.

La nuova casa a Montecito



La fondatrice di GOOP sta vendendo la casa dopo il completamento della sua nuova proprietà a Montecito, in California, che ospita anche altri residenti famosi come il principe Harry e Meghan Markle, nonché Oprah Winfrey.

Possiede anche una casa ad Amagansett, New York. Paltrow e Falchuk stanno progettando di dividere il loro tempo tra Montecito, New York e potenzialmente una terza casa a Los Angeles, secondo Porter. Moses, il figlio più piccolo di Gwyneth, è diretto alla Brown University nel Rhode Island, e recentemente è stato acclamato da entrambi i suoi genitori che si sono riuniti per il suo diploma di scuola superiore a maggio. La laurea è arrivata settimane dopo che Gwyneth ha ammesso la sua crescente ansia: «Ho iniziato a pensare: "Oh mio Dio, devo lasciare il mio lavoro, devo vendere la mia casa e devo trasferirmi. È come mettere le cose in subbuglio - ha detto - La mia identità è stata quella di madre. Apple compirà 20 anni a maggio. Quindi ho orientato tutta la mia vita attorno a loro, ai loro orari e all'inizio della scuola. Gwyneth ha aggiunto: «Mi sento davvero fortunata perché ho un gruppo stretto di mamme amiche e tutti abbiamo cresciuto i nostri figli uno accanto all'altro. Quindi siamo più o meno insieme».