Napoli, C1R0 e l'associazione Ester: un sorriso per le famiglie dei piccoli pazienti del Santobono

Emozioni natalizie per i bambini dell’Ospedale Santobono-Pausillipon di Napoli.

L’hairstylist C1r0 e l’Associazione Centro Ester hanno dato il via ad un'iniziativa per cercare di strappare un sorriso ai piccoli pazienti dell'ospedali ed alle loro mamme, portando doni ai più piccoli e offrendo alle mamme la possibilità di usufruire dei servizi dedicati ai capelli.



«Abbiamo sposato questo progetto con grande entusiasmo.

Abbiamo donato giocattoli e vestitini da distribuire ai piccoli che trascorrono al Santobono quelli che dovrebbero essere i giorni più belli dell’anno», spiega il presidente del Centro Ester, Pasquale Corvino. «Conosciamo da tempo C1r0, il barbiere degli ultimi, ed essere al suo fianco in questa iniziativa è l’inizio di un percorso comune che ci porterà a compiere altri passi importanti al fianco dei più bisognosi».



In occasione di questo primo evento, il Centro Ester rilancia anche l'iniziativa «il giocattolo sospeso»: tutti i cittadini possono portare doni presso l'associazione Centro Ester, in via Gianbattista Vela n.91 a Barra, sarà cura dei volontari recapitarli, poi, ai piccoli destinatari nel corso delle festività.



L’hairstylist C1r0 è balzato agli onori della cronaca da quando ha cominciato a girare per le strade di Napoli con una sedie pieghevole, un pettine e un paio di forbici per regalare un taglio ai clochard. Utilizza un cappuccio sulla testa, una sciarpa a coprire il volto e il numero 10 sulle spalle, quello del «Dios», Diego Armando Maradona.



«Da sempre affermiamo che chiunque nel suo piccolo può dare una mano a chi si trova in difficoltà, mettendo al servizio del prossimo le proprie capacità. Unendo le forze possiamo raggiungere traguardi sempre più importanti».