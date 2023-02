Paga 666 sterline un hamburger vegetariano a un food truck. «Sto ancora aspettando il rimborso»

Un cliente di un fast food ha pagato 666,50 sterline per un hamburger vegetariano e delle patatine fritte. Ora attende di riavere i soldi dalla banca dato del prezzo pagato così elevato. Il suo nome è Toby Wilson, ha 35 anni ed è di Manchester. Ma riottenere la cifra spesa non è così facile.

Cosa è successo

Il prezzo totale del menù era di 6,50 sterline. L'episodio è accaduto al food truck Efe's Kebab Kitchen dopo una serata a York a dicembre. Il manager delle risorse umane non si è accorto dei due sei euro aggiunti al conto fino a quando, giorni dopo, ha controllato il saldo del suo conto e ha scoperto che era diminuito «in modo significativo», come riportano fonti inglesi.

Quando Wilson ha contattato il proprietario dell'attività Ahmed Abdullah in merito alla sua costosa transazione, gli è stato detto di chiedere un rimborso tramite la sua banca. Wilson ritiene che non vi sia stata alcuna attività fraudolenta, ma ha dichiarato che la vicenda, inizialmente «divertente», gli ha causato settimane di «stress».

Un grosso problema

Ha detto: «Ho un mutuo e delle bollette da pagare. È molto preoccupante. Il punto è che il denaro è mio, ed è una somma significativa».

A distanza di più di un mese, Toby riceverà i soldi indietro.

Il proprietario dell'attività Ahmed Abdullah ha dichiarato a The York Press di aver accettato di restituire a Toby le 666,50 sterline che aveva erroneamente speso in eccesso per il suo pasto a base di hamburger vegetariano e patatine, dopo aver confermato che il denaro era arrivato sul suo conto.

Parlando della sua decisione, il venditore ha detto: «Ho chiamato la società di lettura delle carte. Il pagamento è stato effettuato sul mio conto. Dicono che il cliente deve inviarmi i suoi dati, oppure può venire in azienda con la sua carta di credito». Wilson ha dichiarato di aver trovato «molto frustrante» il fatto che la sua banca non sia riuscita a risolvere rapidamente l'errore.

«Indubbiamente, all'inizio, è stata una storia un po' buffa. Pensavo che sarebbe stato risolto rapidamente.Ma la banca è molto lenta nel fare le cose. Mi hanno detto: "Hai una ricevuta?". L'aspetto umano è che non ce l'ho. Nessuno ha una ricevuta per cose del genere».

Double veggie hamburger for dinner pic.twitter.com/g3O41cY1PZ — Pictus 🦑🦐 gym bro arc (@lowcalmotive) February 15, 2023

Il signor Abdullah ha detto che stava parlando con la sua società di carte di credito per vedere se potevano fornire la prova che 666,50 sterline del denaro di Toby erano finite sul suo conto, come riporta il MailOnline.

L'uomo ha riferito che: «Sto parlando con loro per dimostrare che il denaro è sul mio conto o meno. Se lo dimostreranno, o se non lo dimostreranno, glielo dirò». Il gestore di Efe's Kebab Kitchen si è scusato per l'errore.