Harry, la frase detta (al marito della principessa Eugenia) durante l'incoronazione di re Carlo: è giallo

Relegato in terza fila tra il marito della pincipessa Eugenia, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra, cugina della defunta regina che non lavora come reale da dieci anni, Harry e apparso sereno durante l'incoronazione del padre re Carlo III e della matrigna la regina Camilla. Ghigno (quasi) strafottente e sereno, il duca del Sussex arriva all'Abbazia di Westminster, senza moglie e figli, con l'aria di chi, nonostante le marachelle combinate, ha ancora un posto nella Royal Family. Certo in terza fila, certo senza foto ufficiali, ma comunque Harry c'è.

Mentre il padre veniva incoronato il duca ha scambiato battute serenamente con Jack Brooksbank. Secondo la lettrice labiale Jacqui Press, come riporta il Daily Mail, Harry avrebbe detto: «È divertente, mmm interessante». A una domanda, di cui non si sa il contenuto, del signor Brooksbank, il principe Harry avrebbe risposto: «Quasi un quarto alle 4?» Il marito di Eugenie dice: «Oh davvero, quando?» e il duca risponde: «Penso domani...»

Quando rientra in California Harry

Il duca di Sussex era seduto tra il marito della principessa Eugenia, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra, cugina della defunta regina che non lavora come reale da dieci anni. A loro si sono unite le figlie del principe Andrea, Eugenia, 33 anni, e Beatrice, 34, e il marito Edoardo Mapelli Mozzi.

l principe Harry è stato invitato oggi a pranzo a Buckingham Palace dopo la storica incoronazione di suo padre, il re Carlo III, all'abbazia di Westminster. Non si sa ancora, però, se il duca di Sussex, 38 anni, accetterà, visto che dovrebbe tornare di corsa in California dalla moglie Meghan Markle per festeggiare il quarto compleanno del figlio Archie.