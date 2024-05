«Harry e la chiamata con Carlo per fissare un incontro. Ecco cosa ha risposto il sovrano»

Il principe Harry, 39 anni, sta preparando il suo ritorno nel Regno Unito in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, i giochi organizzati per celebrare i veterani di guerra inglesi. In occasione dell'anniversario, tuttavia, nessun membro della famiglia reale sarà presente, segno indistinto di una rottura quasi definitiva tra il principe e la royal family. Il rapporto, già di per sè teso, non è migliorato dopo la visita di Harry, a seguito dell'annuncio della scoperta del tumore di re Carlo. La permanenza del duca di Sussex in Inghilterra sarà molto breve e in tanti si chiedono se papà e figlio avranno modo di rivedersi anche solo per una breve visita.

Una fonte del Mirror ha rivelato quale è stata la reazione di re Carlo all'invito di Harry.

La reazione di re Carlo

Secondo quello che riporta una fonte vicina alla famiglia reale e ad Harry, «Harry è rimasto in contatto regolare con suo padre in diverse occasioni e non ha fatto mistero del suo desiderio di vederlo quando può. È stato particolarmente preoccupato per lui e spera che il Re starà bene e in grado di vederlo come previsto». La visita inglese del prinicpe in occasione degli Invictus Games, senza la moglie Meghan Markle, 42 anni, e i figli Archie, 4 anni, e Lilibet, 2 anni, sembra essere l'occasione giusta per un incontro tra padre e figlio.

Eppure re Carlo non sembra essere di questa stessa idea. «Quando il principe Harry ha contattato suo padre e ha chiesto una visita, re Carlo gli ha dato una risposta molto breve e significativa». Il Re ha detto che lo avrebbe sicuramente fatto, «se fosse stato in grado», ha rivelato la fonte al Mirror. La salute di Carlo preoccupa non solo la famiglia reale, ma anche il suo secondogenito che avrebbe tanta voglia di rivederlo durante la sua visita.