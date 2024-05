Due famiglie. Da una parte Re Carlo con la sua Camilla, il figlio William e la moglie Kate Middleton. Dall'altra, i fratelli dell'indimenticabile Lady Diana. E in mezzo Harry, il figliol prodigo. Abbandonato da padre e fratello che ieri non hanno trovato tempo di vederlo durante il suo viaggio a Londra. Sostenuto, invece, dagli zii che erano presenti durante la cerimonia per l'anniversario degli Invictus Games.

L'appoggio dei fratelli di Lady D

Mentre la famiglia reale, infatti, ha mantenuto le distanze da Harry, nonostante fosse a poche miglia di distanza. Il fratello minore della defunta principessa del Galles, Earl Spencer, e la sorella maggiore Lady Jane Fellowes sono entrati fianco a fianco a St Paul prima di chiacchierare con il nipote che ora vive negli Stati Uniti. Il duca di Sussex è salito da solo sui gradini della cattedrale, non accompagnato dalla moglie Meghan Markle, rimasta in California con i loro due figli. Ma all'interno è stato accolto dai membri della famiglia della sua defunta madre che ha abbracciato calorosamente.

La festa di Carlo a Buckingham Palace

Nel frattempo Re Carlo, invitato a presenziare alla funzione nel centro di Londra, ha tenuto la prima festa in giardino della stagione a Buckingham Palace. Al re si sono uniti la regina Camilla, il duca e la duchessa di Edimburgo, la principessa reale e il duca e la duchessa di Gloucester. Gli unici reali mancanti erano il principe e la principessa del Galles. William stava consegnando i premi a Windsor, mentre Kate è ancora in cura per il cancro. Martedì il portavoce del principe Harry aveva affermato che il re era troppo occupato per vedere il figlio più giovane durante la sua fugace visita nel Regno Unito. Ieri sera, però, fonti del Palazzo hanno lasciato intendere che non sia stata avanzata alcuna richiesta formale di incontro.



Harry legato alla famiglia della mamma

Nel corso degli anni il principe Harry è rimasto vicino alla famiglia di sua madre, in particolare a Lady Jane. Lady Jane, quattro anni più grande di Diana, è stata a lungo una confidente nella sua vita. Le è stato chiesto di tenere una lettura durante il matrimonio di Harry con Meghan nel 2018 ed è stata una dei primi membri ad essere invitata a incontrare il figlio neonato Archie, anche prima del principe William. In tutto il suo libro di memorie Spare, ha rivolto un "ringraziamento" a Lady Jane, a sua sorella maggiore Lady Sarah McCorquodale e a Earl Spencer, ma non ha menzionato la defunta regina, re Carlo o suo fratello. Non sorprende quindi che due fratelli siano intervenuti alla cerimonia di ieri per dare sostegno al figlio più piccolo di Diana. Oltre agli zii, Harry era circondato da numerosi dignitari, politici e amici intimi. Il suo avvocato David Sherbourne era presente mentre l'ex ufficiale dell'esercito Mark Dyer - che ha aiutato Harry a fare da mentore soprattutto dopo la morte di sua madre - era nella congregazione. Anche la moglie di Rishi Sunak, Akshata Murty, si è unita al gruppo, vestita con un cappotto verde in stile militare con bottoni dorati, dove è stata raggiunta dal ministro di Stato per gli affari dei veterani Johnny Mercer.



La cerimonia

Il Duca è stato accolto calorosamente dal Decano di St Paul, il Reverendissimo Andrew Tremlett, prima di essere accompagnato al suo posto sotto la grande cupola della cattedrale. Alla fine della lettura ha detto in lacrime: «Grazie Invictus, per avermi restituito la vita». Centinaia di persone si sono riunite per acclamarlo. Si potevano sentire grida di "ti amiamo Harry" mentre il principe faceva la sua passeggiata.

Dove ha soggiornato



Non si sa dove soggiorni Harry mentre è in Gran Bretagna dal momento che gli è stato chiesto di lasciare Frogmore Cottage. Si prevede che rimarrà nel Regno Unito fino a domani prima di volare in Nigeria dove incontrerà Meghan per un tour quasi reale che dovrebbe mettere in risalto anche gli Invictus Games. Harry ha trascorso martedì nella capitale partecipando a un vertice che rifletteva sul decimo anniversario degli Invictus Games, che organizza eventi sportivi per veterani feriti, malati o feriti o in servizio militare per aiutarne il recupero. Ha detto ai delegati presenti all'evento, tenutosi presso la sede della Honorable Artillery Company ai margini della City di Londra: «A volte ti guardi indietro e dici "Guarda cosa abbiamo fatto". Ma considerando anche la situazione mondiale, c'è ancora molto da fare e penso che ci sia molta incertezza ma ciò che abbiamo creato è una comunità globale».