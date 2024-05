Un soggiorno breve e amaro, allietato dalla folla festante che acclamava il ritorno del figlio ribelle d'Inghilterra, il principe Harry, 39 anni. A Londra da martedì 7 a giovedì 9 maggio per celebrare i dieci anni degli Invictus Games. Un viaggio in solitaria e poco più di 48 ore in Patria molto diverse da quanto annunciavano da settimane i tabloid americani e britannici. Si parlava di un incontro con il padre malato di cancro, Re Carlo III, 75 anni, e perfino di una visita alla cognata, la principessa Kate Middleton, 42 anni, anche lei colpita da un tumore di cui si sa ben poco.

Il Principe ribelle ha pernottato in un albergo londinese. Assente l'adorata moglie, Meghan Markle, 42 anni, e i figli Archie, 5 anni, e Lillibet, 2 anni. Una scelta giustificata da motivi di sicurezza – pesano le recenti polemiche legate alla scorta negata ai Duchi auto-esiliati – e, secondo gli esperti, da una scelta di marketing.

Intanto, parola del Daily Mail, già nelle prossime ore Harry e Meghan inizieranno il loro tour privato in Nigeria. Lo stesso tour che pare aver innervosito molto la famiglia reale. Il motivo? Un affronto visto come un voler creare una narrazione alternativa alla famiglia reale. Il comportarsi come istituzioni. Le stesse istituzioni rinnegate nel 2020 con la Megxit. Istituzioni (perché la famiglia reale è l'Istituzione del Regno Unito) nel mirino di rivelazioni sconvolgenti in interviste e nel noto libro di memorie del Duca, Spare, che hanno fatto molto rumore nelle stanze di Buckingham Palace. Facendo scendere il gelo nei rapporti tra i Sussex e i Windsor.

Il viaggio in Nigeria di Harry e Meghan

Il Duca e la Duchessa di Montecito, secondo i tabloid, arriveranno in Nigeria già il 10 maggio. Il Principe è stato avvistato all'aeroporto di Heathrow e, secondo il Daily Mail, non tornerà in California. Il volo, pare, essere diretto in Nigeria, a Lagos o Abuja. Markle raggiungerà il marito nel Paese africano. Non è dato sapere se con i Sussex ci saranno i figli Archie, 5 anni, e Lillibet, 2 anni. Le autorità locali spiegano che il viaggio della coppia sarà a titolo "privato" e durerà fino a lunedì 20 maggio, includendo anche una visita a Lagos. Si prevede che i Sussex presenzieranno agli eventi legati agli Invictus Games, visiteranno un centro sportivo riabilitativo e parteciperanno a servizi fotografici con i soldati.

Un incontro che si prospetta decisamente meno freddo per il Duca di Sussex, reduce da un'amara delusione in Gran Bretagna. Il Principe, infatti, non ha visto nessun membro della famiglia paterna. Saltato perfino l'incontro con il padre. Alla cerimonia per gli Invictus Games, dove pare siano stati invitati sia il sovrano che il futuro Re, nessuno della famiglia Windsor ha preso parte. William è, infatti, impegnato in Cornovaglia. Carlo e la moglie, Camilla, 76 anni, che pare essere molto risentita con il Principe, erano impegnati in un evento a Buckingham Palace.

Il Duca di Sussex alla cattedrale di St Paul ha incontrato il ramo materno della famiglia: lo zio, Charles Spencer, fratello della defunta principessa Diana, e Lady Jane Fellowes, che sedevano direttamente dietro il nipote. Harry ha chiacchierato a lungo con sua zia prima dell'inizio della cerimonia.

Come stanno Re Carlo III e Kate Middleton

Sussex a parte, i sudditi si domandano come stanno Re Carlo e Kate Middleton. Il sovrano ha rotto il silenzio spiegando di essere felice che i medici l'abbiano fatto uscire «fuori dalla gabbia» e permesso di incontrare il personale e le famiglie della Royal School of Military Engineering, la base di addestramento per gli ingegneri reali dell'esercito. Nel marzo dello scorso anno ne aveva assunto il ruolo di colonnello in capo, precedentemente ricoperto dalla regina defunta Elisabetta II. Nessun riferimento al mancato incontro, che secondo la stampa scandalistica, non è dovuto alla «fitta agenda di impegni del sovrano», a cui ha fatto riferimento il portavoce dei Sussex, ma a un unico motivo: il non voler fomentare altri scandali.

Sulle condizioni di Middleton, l'unico elemento rassicurante è l'immagine serena e rilassata di William. Giovedì 9 maggio il futuro re è apparso sorridente nella due giorni in Cornovaglia, di cui è Duca. Il Principe ha visitato Newquay e le Isole Scilly. Il viaggio nella Regione è il primo dall'annuncio choc della Duchessa di Galles. William ha persino preso parte a una partita di beach volley a Newquay.