Insiema a Kate Middleton, ancora in cura per il tumore, sono stati gli assenti più illustri. Sia il principe Harry che Meghan Markle si sono persi le nozze del Duca di Westminster, caro amico di Harry, che si è sposato ieri con la fidanzata Olivia Henson nella cattedrale di Chester. Il Duca, 33 anni, il cui vero nome è Hugh Grosvenor ed è il più ricco under 40 del Regno Unito, ha uno stretto legame sia con Harry che con il suo fratello maggiore, il Principe William. Ma per non creare imbarazzo, vista la presenza dell'erede al trono a cui è stato assegnato il ruolo di usciere prima della cerimonia, Harry è giunto a un "accordo" con Hugh affinché lui e Meghan saltassero il matrimonio. Ma cosa si sono detti?

Secondo alcuni insider reali Harry ha gentilmente rimandato l'invito al mittente, scrivendo: «Il Duca di Sussex manda il suo amore, il suo sostegno e la sua ammirazione alla coppia per il giorno del loro matrimonio».

Ma secondo la biografa reale Ingrid Seward, è probabile che la prima a non voler partecipare alle nozze fosse Meghan che non era entusiasta fin dall'inizio. «I duchi di Westminster sono sempre stati vicini alla famiglia reale. La mamma di William e Harry, la principessa Diana, era molto amica della mamma di Hugh Grosvenor, Natalia. Tally, come è conosciuta, è la madrina del principe William e, a sua volta, Diana era la madrina di sua figlia, Edwina - spiegato al Mirror - Meghan non era disposta a partecipare a un matrimonio di così alto profilo sapendo che la maggior parte di quella società la detestava. Perché avrebbe dovuto voler venire in un paese dove poteva essere messa alla berlina, snobbata e messa in imbarazzo? La sua presenza e quella di Harry avrebbero sicuramente distratto dagli sposi e anche Meghan avrebbe saputo che sarebbe stato il massimo delle cattive maniere.»