Harry e Meghan Markle, divorzio dietro l'angolo? Dagli Usa sono certi: i Sussex sono in crisi

Harry e Meghan in crisi? Nonostante i tentativi di smentire le voci di gossip sul loro conto, la bufera mediatica attorno al loro possibile divorzio non si placa. Dagli Stati Uniti sembrano essere certi: tra il principe Harry e Meghan Markle è crisi nera. I due poco meno di un mese fa erano apparsi in pubblico felici e sorridenti, inquadrati dalla "Kiss cam" dello stadio, scatenando l'ilarità dei presenti e dei duchi di Sussex.

Ma i rumor sulla loro relazione, che parlano sempre di più di rottura imminente, non sembra si siano bevuti il tentativo di zittire le voci. E, mentre le pagine dei tabloid inglesi e statunitensi si riempiono di vari retroscena, dai fan della coppia si alza una coro unito di speranza.

Harry e Meghan, divorzio vicino?

L'appello lanciato dall'Indipendent è la voce di un fan dei duchi di Sussex che, però, non è la sola. Dal Regno Unito, dopo le ultime vicissitudini, sono sempre più i simpatizzanti della coppia che sta vivendo un secondo capitolo della loro storia lontana dagli scandali di corte.

La voce è quella di un giovane fan dei Sussex, ripresa dall'Indipendent, che, riportando la propria esperienza matrimoniale identica a quella di Harry e Meghan, racconta di non essersi sposato in un castello, su una carrozza scintillante e di fronte a una folla in delirio. E non ha nemmeno avuto l'occasione di ricevere la proposta da 20 milioni di euro per realizzare un podcast di coppia, ma è come se avvertisse, nonostante l'oceano di mezzo, che tra i due sia rinata una forte solidarietà di coppia. Anche lui, sposato da poco, nei loro occhi vede proprio quello che sta provando per sua moglie: amore.

«Harry e Meghan sembrano aver ritrovato la solidarietà che avevano tra novelli sposi - racconta il giovane Samuel all'Indipendent -.

Da sempre tifo per loro e, adesso, sembra che qui in molti abbiano aperto gli occhi su come stavano le cose veramente. Sono dovuti scappare negli Stati Uniti, ma il nostro team di fan, spera che possano tornare qui nel Regno Unito e insieme», sottolinea evidenziando che le ipotesi di una crisi sono giunte anche a lui.

«Nell'ultimo mese ne abbiamo sentite di tutti i colori. Alla partita di Nba sono arrivati a dire che Meghan ha evitato il bacio con Harry, mentre ridevano e scherzavano. I giornali stanno cavalcando l'onda di questa possibile crisi... ma io resto fiducioso. Quel sorriso e quella complicità mostrate non possono essere un caso».