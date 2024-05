Continuano i viaggi del principe Harry. Dopo la breve visita nel Regno Unito, dove è stato protagonista della cerimonia per il decimo anniversario degli Invictus Games, i giochi sportivi per i reduci mutilati da lui patrocinati, il duca di Sussex è volato in Nigeria insieme alla moglie Meghan per una visita organizzata dallo stato maggiore dell'esercito locale. Una visita «a titolo privato, non ufficiale», come sottolineato dall'Alto Commissario britannico in Nigeria Richard Montgomery.

Il viaggio in Nigeria

È iniziata con una visita in una scuola di Abuja, la Lights Academy, la visita di tre giorni di Harry e Meghan in Nigeria. «Non rappresentano il Regno Unito», come ha tenuto a sottolineare l'Alto Commissario britannico in Nigeria Richard Montgomery, precisando che quella del principe e della duchessa del Sussex è «una visita a titolo privato, non ufficiale». Harry e Meghan sono stati invitati ad Abuja dal capo di stato maggiore della difesa della Nigeria. Parlando alla News Agency della Nigeria, Montgomery ha detto che si tratta di una visita «fantastica», ma che «non rappresenta il governo di Sua Maestà». Durante le 72 ore di permanenza in Nigeria, la coppia visiterà il quartier generale militare del Paese e promuoverà gli Invictus Games che la Nigeria, un giorno, spera di poter ospitare. Dopo essersi ritrovati a Heathrow, con Meghan arrivata ieri da Los Angeles, i due sono arrivati questa mattina ad Abuja e più tardi si recheranno a Lagos. Funzionari nigeriani hanno confermato che il viaggio della coppia durerà fino a lunedì. Il programma della visita prevede che la coppia visiti oggi gli ospedali militari e partecipo a una riunione di formazione per l'organizzazione di beneficenza Nigeria: Unconquered, che collabora con gli Invictus Games. Successivamente Henry avrà un incontro con il personale ferito delle forze armate e le loro famiglie. Nel pomeriggio Meghan condurrà invece un evento di Women in Leadership con Ngozi Okonjo-Iweala, direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

L'arrivo (segreto) di Meghan

A far discutere, l'arrivo della Duchessa di Sussex, atterrata ieri a Heathrow dopo aver volato da sola da Los Angeles prima di incontrare suo marito nella VIP Windsor Suite dell'aeroporto. I due si sarebbero imbarcati poi insieme sul volo notturno della British Airways per Abuja, seduti nella sezione di prima classe del Boeing 777 separati dagli altri passeggeri da una tenda.

Il programma

Domani i duchi di Sussex assisteranno a una partita di pallacanestro tra la squadra del Capo di Stato Maggiore della Difesa e la squadra del Duca. Domenica Harry e Meghan incontreranno il governatore di Lagos Babajide Sanwo-Olu e poi parteciperanno a una partita di basket in una scuola. Lunedì si terrà un ricevimento finale prima della conclusione della visita. Nel 2022 la duchessa di Sussex ha rivelato di aver scoperto tramite un test genealogico di essere nigeriana al 43 per cento. Quello che inizia oggi è il primo viaggio di Harry e Meghan in Africa dal 2019, quando nella loro ultima visita ufficiale come reali visitarono Sud Africa, Malawi, Angola e Botswana. Segna anche il loro primo viaggio in Nigeria come coppia.

La visita a Londra

«È stato molto bello tornare in Gran Bretagna». Lo ha detto il principe Harry, arrivato in Nigeria dopo la breve visita nel Regno Unito dove è stato protagonista della cerimonia per il decimo anniversario degli Invictus Games, i giochi sportivi per i reduci mutilati da lui patrocinati. Il duca di Sussex, nei pochi giorni trascorsi a Londra ha comunque ottenuto un ulteriore riscontro della sua popolarità, con tanti fan che lo hanno salutato negli eventi a cui ha preso parte, in particolare per la funzione alla cattedrale di St Paul. Resta comunque il rammarico, come sottolinea la stampa popolare britannica, per il mancato incontro col padre, re Carlo III, a causa dell'agenda fitta di appuntamenti del sovrano, tornato alla piena attività pubblica dopo il periodo di stop deciso dai medici per la diagnosi di cancro e l'avvio di una terapia anti-tumorale. Incontro che secondo molti avrebbe potuto essere un ulteriore momento di riavvicinamento fra padre e figlio, dopo quello avvenuto a febbraio, rispetto ai rapporti con la Royal Family segnati dal traumatico strappo del principe "ribelle" nel 2020 e il successivo trasferimento negli Usa con Meghan, oltre alle tensioni più recenti sorte in particolare con la pubblicazione dell'autobiografia di Harry intitolata "Spare".