Harry e Meghan in Nigeria: si conclude oggi il tour da rockstar, ecco gli ultimi impegni

Si conclude oggi il tour da rockstar di Harry e Meghan in Nigeria. Su invito del Capo di Stato Maggiore della Difesa, la coppia si trova nel paese africano per promuovere gli Invictus Games, manifestazione sportiva nata per volere del duca di Sussex nel 2014 per aiutare i veterani di guerra. Il paese infatti potrebbe essere la prossima sede ad ospitare i giochi.

Ad accoglierli all’arrivo tre giorni fa una grande folla di fan entusiasti, alcuni visibilmente commossi, mentre foto e video ritraggono il duca e la duchessa di Sussex sorridenti e felici.

Si tratta della prima visita dell’ex coppia reale in Nigeria, paese a cui sono fortemente legati per via della loro fondazione benefica Archewell che più volte ha operato sul territorio fornendo assistenza ai giovani. Tuttavia per Meghan Markle è anche una questione affettiva. Lo scorso anno in un podcast ha dichiarato di essersi sottoposta al test del Dna che ha rivelato le sue origini al 43% nigeriane.

Le parole di Harry e Meghan

Nella giornata di ieri Harry ha partecipato a una partita amichevole di pallavolo tra il suo team e la squadra del ministero della Difesa composta da uomini e donne disabili reduci di guerra, mentre Meghan sarà la protagonista dell’evento con la dottoressa Ngozi Okonjo-Iweala. Quello che a tutti gli effetti sembra essere un tour reale per via degli onori con la quale sono stati accolti (compreso lo schieramento dell’esercito e la scorta a loro disposizione) si concluderà stasera. Il programma di oggi prevede l’incontro con il governatore del Laos Babajide Sanwo-Olu e la visita in una scuola sostenuta da Archewell. In chiusura un ricevimento saluterà Harry e Meghan.

Una fonte a loro vicina ha dichiarato al MailOnline: «Entrambi sono molto felici di essere in Nigeria e si stanno divertendo molto. Sono grati per l’accoglienza e sentono davvero il calore della gente».

La tappa africana di Harry e sua moglie arriva dopo quella lampo del principe a Londra, dove sperava di poter incontrare sia il fratello William che il padre re Carlo III, ma senza successo. Harry ha riferito di essere stato molto felice di ritornare a casa e non abbandona l’idea di poter abbracciare presto il padre, augurandogli una pronta guarigione.

