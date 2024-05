Non solo ha deciso di non incontrare suo figlio Harry - arrivato ieri a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Game che si terrà oggi 8 maggio - giustificandosi dietro ad «un'agenda fitta di impegni». Ma ora da Re Carlo arriva un altro smacco per il duca di Sussex. Ieri è stato infatti annunciato che William sarà nominato colonnello in capo dell'aeronautica militare. Titolo che si era sempre pensato avrebbe assunto Harry, alla guida del reggimento con cui era stato in tournée in Afghanistan fino al 2014.

L'annuncio



L'annuncio che il re avrebbe ceduto il ruolo che ha ricoperto per 31 anni al figlio maggiore è arrivato appena due ore dopo che lo stesso sovrano ha dichiarato di essere troppo occupato per vedere il figlio più giovane. Decisione che sarà ampiamente percepita come un affronto. Un portavoce di Harry ha confermato: «In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni sul fatto se il Duca incontrerà o meno suo padre mentre si trova nel Regno Unito questa settimana, sfortunatamente non sarà possibile a causa della decisione di Sua Maestà». Pronta la risposta di Harry: «Il Duca ovviamente è a conoscenza dell'agenda degli impegni di suo padre e di varie altre priorità e spera di vederlo presto».

La visita di Harry a Londra



Harry ieri è stato alla Honorable Artillery Company di Londra ed è apparso sul palco. Suo padre era proprio in fondo alla strada a Clarence House prima di tenere un'udienza a Buckingham Palace con il Primo Ministro delle Fiji, Sitiveni Rabuka. Invece di incontrare il padre, ieri sera il Duca si è goduto una cena con il finanziere cittadino Guy Monson. «Questo, qualunque sia la logistica, sarà ampiamente percepito come un affronto», ha detto al MailOnline l'esperto reale Richard Fitzwilliams. «Questa è una delle divergenze più pubbliche al mondo. Se la questione fosse gestita in privato senza tante speculazioni da parte della stampa, avrebbe maggiori possibilità di essere risolta».

Il titolo a William

Il mancato incontro tra padre e figlio è destinato a riaccendere ipotesi e speculazioni sui rapporti all'interno della famiglia reale, soprattutto dopo il riavvicinamento fra Harry e Carlo avvenuto nei mesi scorsi e scandito proprio dal loro incontro a Clarence House di febbraio. «Il figliol prodigo non è il benvenuto, almeno non per il momento». Ma non è tutto. Appena due ore dopo la rivelazione che Carlo e Harry non si sarebbero incontrati, Buckingham Palace ha annunciato il nuovo ruolo del principe William. Una dichiarazione recita: «Presso l'Army Aviation Center di Middle Wallop, Sua Maestà il Re cederà ufficialmente il ruolo di colonnello in capo del Corpo aereo dell'esercito a Sua Altezza Reale il Principe di Galles. Nell'agosto 2023, in seguito all'adesione di Sua Maestà, il Re è stato lieto di annunciare nomine militari, tra cui quella che il Principe di Galles sarebbe diventato colonnello in capo dell'Aeronautica Militare. Il ruolo è stato precedentemente ricoperto da Sua Maestà il Re, come Principe di Galles, per 31 anni».

Nessun incontro con Williame e Kate



Oggi il principe Harry terrà una lettura durante una funzione di ringraziamento presso la Cattedrale di St Paul, in occasione del decennio trascorso dal concorso inaugurale tenutosi a Londra nel 2014. Oltre a Re Carlo, Harry non incontrerà però nemmeno suo fratello William e sua cognata Kate. Secondo Page Six, infatti, il Duca li avrebbe invitati a partecipare alla cerimonia di oggi, senza però ottenere una risposta all'invito. Tra i reali che potrebbero partecipare ci sarebbero invece i suoi cugini Zara Tindall e le principesse Beatrice ed Eugenie. Si prevede che Harry soggiornerà in un hotel a Londra perché non ha più il Frogmore Cottage a Windsor.