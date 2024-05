Il figliol prodigo è tornato a casa. Il principe Harry, 39 anni, è nel Regno Unito per celebrare mercoledì 8 maggio il decimo anniversario degli Invictus Games. Il figlio di Re Carlo III, 75 anni, quinto in linea di successione, mancava dal Paese da febbraio scorso, quando incontrò il padre per una visita lampo (durata meno di 24 ore) dopo la notizia della sua diagnosi di cancro.

Dovrebbe incontrare il sovrano, scrive il Daily Mail e parte della stampa britannica, ma per la stampa scandalistica americana non è così. Un portavoce del Duca di Sussex, come spiega People, taglia corto: «In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni sul fatto se il Duca incontrerà o meno suo padre mentre si trova nel Regno Unito, sfortunatamente non sarà possibile a causa della decisione di Sua Maestà. Il Duca ovviamente è a conoscenza dell'agenda degli impegni di suo padre e di varie altre priorità e spera di vederlo presto». Un'indiscrezione non confermata, ma data per certa dal giornale americano.

Il sovrano del Regno Unito è arrivato martedì 7 maggio a Clarence House dal Castello di Windsor. Il duca di Sussex è atterrato a Londra nel pomeriggio, senza la moglie Meghan Markle, 42 anni, e i figli Archie, 5 anni, e Lillibet, 2 anni. Nelle scorse settimane tante indiscrezioni, mai confermate, su presunte telefonate da parte dei principi di Galles per vedere i nipotini.Il Principe "ribelle" alloggerà in un hotel a Londra. Harry dovrebbe tenere un discorso mercoledì 8 maggio per celebrare l'anniversario dei giochi da lui fondati nel 2014. Durante una cerimonia di ringraziamento nella Cattedrale di St Paul. Il suo arrivo – scrive l'Independent – è stato annunciato su X dal giornalista Chris Ship, che ha rivelato che il principe parteciperà anche martedì 7 maggio ad alcuni eventi legati agli Invictus. Come riportato da Page Six, e da tanti tabloid britannici nei giorni scorsi, all'evento non prenderà parte nessuno dei parenti stretti del Duca, sebbene, come ha detto una fonte, sia il principe William che altri membri della famiglia reale siano stati invitati. Dichiarazioni semi-ufficiali a parte, sembra quindi che i rapporti tra Sussex e Windsor stiano toccando un nuovo minimo.

Il sovrano e i suoi impegni

In un momento, apparentemente, di ripresa per la royal family. Re Carlo, 75 anni, ha, infatti, recentemente ripreso i suoi doveri pubblici dopo aver lavorato principalmente dietro le quinte per diversi mesi durante la diagnosi e il trattamento del cancro. Il 7 maggio, il monarca ha tenuto un'udienza a Buckingham Palace, accogliendo il primo ministro delle Fiji, Sitiveni Rabuka. Anche Buckingham Palace ospiterà la prima festa in giardino della stagione l'8 maggio, anche se non si sa quali membri della famiglia reale parteciperanno. A quanto pare non il Duca di Sussex, impegnato altrove. Il principe Harry, date le premesse, rimarrà nel Paese, si presume, il meno tempo possibile. Anche perché Harry e Markle voleranno in Nigeria proprio pochi giorni dopo la trasferta del principe a Londra, come si legge anche sul Nigerian Guardian.

La rabbia di Camilla

L'incontro tra Harry e il padre, re Carlo, era da giorni dato per certo. «Ma svariate fonti – si leggeva sul Mirror – rivelano che la regina Camilla non si unirà alla festa. Si prevede che dirà al figliastro "Ho altri impegni"». E così (pare) sarà anche per il marito. Sui tabloid britannici era, infatti, emersa una certa reticenza da parte della sovrana a permettere un incontro in solitaria tra padre e figlio. Ciò avviene mentre la coppia reale sta tornando ad assumere numerosi appuntamenti reali. Secondo i media britannici, oltre duecento.

Sullo sfondo, come confermano gli ultimi eventi, rimangono i drammi del passato e l'ostilità di Harry verso l'unione matrimoniale nel 2005 tra il padre e Camilla, che non avrebbe apprezzato il suo disappunto, più volte palesato.