Heather Parisi a Belve: «Ho subito violenza sessuale, era una persona vicina. La gente vede ma non parla, mi davano della bugiarda»

Heather Parisi choc a Belve. «Ho subito violenza fisica, sessuale e psicologica». È questa la confessione che ha rilasciato l'ex ballerina nel programma condotto da Francesca Fagnani. L'intervista verrà mandata in onda stasera in tv, alle 21.20 su Rai2. Dopo la notizia dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario che avrebbe raggiunto la showgirl, da anni residente a Hong Kong, nello studio televisivo di Belve, che ha chiesto alla ballerina l’immediato pignoramento a persona fisica (per via del lungo contenzioso in corso con Lucio Presta, che ha ottenuto un risarcimento), escono le prime anticipazioni sulle dichiarazioni che Heather ha rilasciato alla conduttrice.

Belve, stasera in tv su Rai2 le interviste di Francesca Fagnani: ospiti e anticipazioni di martedì 14 marzo

Heather Parisi choc a Belve, l'intervista

Quando la conduttrice le chiede di quel periodo di violenza Parisi risponde: «Parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta, per me, era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda». La giornalista chiede spiegazioni e domanda alla soubrette se si sta riferendo al suo compagno dell'epoca: «Nessun compagno, era una persona che mi stava a fianco». E sul perché non abbia denunciato quell'uomo, Parisi risponde: «Non cerco la vendetta». La giornalista insiste: perché lo ha protetto non dicendo mai il nome? «Non ho protetto lui, ho protetto me».

Heather Parisi raggiunta dall'ufficiale giudiziario a Belve: «Deve pagare una somma ingente». Il Tweet (soddisfatto) di Lucio Presta

Problemi finanziari?

Sul trasferimento in Asia, che secondo alcuni sarebbe legato a problemi finanziari, Heather Parisi dice: «No, mio marito non ha mai avuto problemi con la legge. Sì, ha chiuso una fabbrica, è spiacevole ma non è un reato. Non siamo scappati perché veniamo in Italia quando desideriamo, andiamo e torniamo, io sono sempre qui».

Heather Parisi, età, marito, figli, malattia, il pignoramento in tv e la “rivalità” con Lorella Cuccarini: chi è la ballerina italo-statunitese ospite a Belve

La rivalità con Lorella Cuccarini

E sulla famosa rivalità con Lorella Cuccarini la showgirl smentisce: «Non c'è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale; io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio tutta un'altra cosa». Fagnani chiede: quindi lei è più artista?

Gabriel Garko, età, fidanzato, la (finta) storia con Adua Del Vesco e la malattia che gli ha sfigurato il volto: chi è l'attore ospite a Belve

E la showgirl: «No, sto solo dicendo che non abbiamo nulla in comune»