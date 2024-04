Dal 12 al 14 aprile si è tenuto a Rimini L’11° Congresso Nazionale AICPE l’associazione italiana dei chirurghi plastici estetici e che ha visto un’affluenza da record: 400 iscritti, 108 speech, 48 aziende espositrici e 4 tavole rotonde. Si è parlato di chirurgia estetica dello sguardo e del volto, rimodellamento del corpo nell’uomo, chirurgia post-bariatrica, chirurgia del seno e protesi mammarie, ma anche di oncoplastica mammaria e del percorso chirurgico nella disforia di genere.

Nel corso del Congresso è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, incaricato per il prossimo biennio con il Prof. Roberto Bracaglia come nuovo Presidente di AICPE. Orgoglio napoletano sono stati il Dr. Pierluigi Canta eletto come consigliere al suo primo mandato ed il Dr. Adriano Santorelli che dopo 4 anni da consigliere è stato eletto proboviro nonostante la sua giovane età come attestato di stima da parte di tutti i suoi colleghi votanti. É la prima volta che due napoletani sono eletti nello stesso momento nel consiglio della società nazionale a testimonianza di come la chirurgia plastica estetica campana e napoletana si stia imponendo a livello nazionale