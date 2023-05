Ilary Blasi e Chanel Totti, madre e figlia insieme a Lugano con i loro fidanzati: le foto del weekend romantico in famiglia

Non c'è pace per Ilary Blasi. I paparazzi di Chi l'hanno raggiunta anche a Lugano, sul lago, in un dolce weekend a quattro. Si perché con mamma Ilary e il compagno Bastian Muller questa volta c'era anche la sua piccola Chanel accompagnata dal fidanzato, il tiktoker Cristian Babalus.

Una doppia coppia che testimonia ancora una volta l'amore il pieno appoggio dei figli nei confronti della propria mamma che ha scelto di separarsi da Francesco Totti e ricominciare la propria vita alla ricerca di una felicità finalmente ritrovata. Le foto mostrano intesa anche tra i rispettivi compagni. Un lungo weekend fatto di passeggiate, gire, cene insieme. Un tempo importante per Ilary per capire sempre di più come la sua nuova vita non sia sbagliata. Anzi. La scelta, pur se difficile, gli ha ridato quello che le mancava: la serenità. Ora tutti i tasselli sembrano essere tornati al loro posto. E L'Isola dei Famosi lo testimonia...

E Francesco Totti? L'ex capitano della Roma si è ricostruito per primo un'altra vita.

Una vita che lo ha messo di fronte a delle scelte.

Totti allo stadio Olimpico insieme alla compagna Noemi e al figlio Christian

Il fidanzato di Chanel

Chanel sembra essersi schierata dalla parte della mamma. Un legame forte, fortissimo. Basti pensare allo scambio recente di messaggi per di auguri per il compleanno della sua bambina: «13 maggio 2007. Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte. Ti amo tanto». Immediata la risposta di Chanel. «L’unica per me. Ti amo con tutta me stessa». E quel "sei unica” è un messaggio inequivocabile di come la pensi sua figlia sulla separazione da Francesco Totti.

Ma chi è il fidanzato della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi? Chi svela tutto: "è un ragazzo di Roma che gestisce un negozio di abbigliamento sportivo sulla Tuscolana, Babalus & Babalusino, ed è molto conosciuto sui social. È stato legato alla influencer Martina De Vivo, lo scorso gennaio è diventato papà di Kylie, ed è stata la sua ex a rendere pubblico il legame fra Cristian e Chanel".