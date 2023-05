Vacanze di lusso per insieme a tutti i dipendenti. È il regalo di un imprenditore, che ha spiazzato tutti. L'amministratore delegato dell'azienda, e anche un 'influencer', ha deciso di chiudere la sua azienda per una settimana e ha portato i lavoratori fuori con tutte le spese pagate. Lui è Khairul Aming, imprenditore malese dedito alla vendita di salse chili conosciute come "sambal". Ha deciso di premiare il buon momento lavorativo della sua attività con un gesto che i suoi 60 dipendenti della fabbrica non dimenticheranno.

La soddisfazione dei dipendenti

"Tutto lo staff è felice", ha scritto Aming in un post sul suo profilo Instagram. Il personale ha potuto trascorrere cinque giorni di ferie nel lusso. Tutto pagato in un resort sulla spiaggia. La località prescelta è stata Langkawi, un arcipelago turistico nel nord-ovest della Malesia. I 60 dipendenti avevano biglietti aerei gratuiti, soggiorno in un hotel 5 stelle con ampie camere vista mare e pasti inclusi, compresa una cena di gala.

La gita

I dipendenti si sono goduti anche una gita in catamarano privato, con jacuzzi inclusa. Hanno poi trascorso la giornata su una spiaggia paradisiaca e sono andati a vedere il tramonto. Poi l'affitto delle moto d'acqua, visite alle grotte o ad un acquario, snorkeling e buoni regalo per fare shopping.

Le vacanze precedenti

Non è la prima volta che Aming sorprende i propri dipendenti. Lo scorso ottobre sono stati invitati in un resort e di recente, in concomitanza con la festa dei lavoratori, gli sono stati offerti dei buoni regalo in omaggio. Gli utenti hanno applaudito la generosità del capo e molti di loro non hanno esitato a chiedere, con tono ironico, se ci fossero posti vacanti in azienda. "Questo capo è un modello", ha commentato un altro utente della rete.