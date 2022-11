Una figuraccia internazionale. Un ragazzo italiano, che su Instagram si definisce modello e influencer (con 38mila follower), ha deturpato le dune fossili di Fuerteventura (Canarie) incidendo le sue iniziali. Un reperto con oltre 350mila anni di vita, che adesso porta la firma A.D. Il video dello scempio è stato pubblicato sul suo profilo Instagram, come se nulla fosse. Dopo che la notizia è stata diffusa, le autorità spagnole si sono attivate per individuarlo.

Il video risale allo scorso agosto. Si è firmato A.D., mentre un amico lo riprendeva in video. Ha rovinato il Barranco de los Enamorados (o Encantados), che si trova nel nord di Fuerteventura, nel comune di La Oliva. Nel 2008 è stata dichiarata Bene di interesse culturale, sotto la categoria Zona Paleontologica. Si tratta di banchi di sabbia sottomarini emersi circa 135mila anni fa a seguito dell'arretramento del mare.

Nella zona sono presenti formazioni risalenti al Pleistocene medio. Il sito Noticias Fuerteventura, che per primo ha denunciato l'accaduto, spiega che, nonostante la sua importanza culturale, l'aerea non è sorvegliata, ma è alla mercè di chiunque. Per questo motivo il giovane potrebbe farla franca a livello penale, anche se la brutta figura gli resterà addosso come un marchio.