Influencer di TikTok morta in un incidente a 21 anni: Ali Spice centrata da un'auto contromano

Aveva 21 anni e centinaia di migliaia di follower su TikTok, è morta domenica mattina in un incidente d'auto causato da un automobilista che guidava contromano e l'ha centrata in pieno. Per Alexandra Dulin, conosciuta sul popolare social network come Ali Spice, non c'è stato scampo: la ragazza è deceduta sul colpo prima che il pirata fuggisse, L'incidente è avvenuto sulla State Road 44, in Florida.

Una Toyota Tacoma stava guidando contromano e ha colpito l'auto in cui si trovava Dulin, uccidendo i tre occupanti tra cui la star dei social. Le altre vittime sono un 22enne e una 25enne. Il padre di Dulin, James Dulin, ha detto che gli amici di Alexandra lo avevano contattato quella notte, il che lo ha spinto a chiamare le forze dell'ordine della Florida: «Mentre ero al telefono con loro, è suonato il campanello e c'era un agente della polizia di stato dell'Indiana, e in quel momento siamo crollati tutti perché sapevamo perché era lì», ha detto James Dulin. Al momento il guidatore dell'auto contromano risulta ancora ricercato.