Insegnante lascia il lavoro per addobbare alberi di Natale: «In tre mesi guadagno per tutto l’anno»

Un'insegnante ha lasciato il lavoro per addobbare alberi di Natale, ora in 3 mesi guadagna per tutto l'anno. Ha trovato così una professione che le permette di mantenersi, anche perché c'è molta richiesta. Tante famiglie, specialmente quelle facoltose, non vogliono spendere il proprio tempo ad abbellire la casa per le feste. Così decidono di affidarsi a dei professionisti che facciano il lavoro al loro posto. Certo, così si perde la "magia" del Natale. Ma soprattutto il motivo per cui si arreda la propria abitazione: ovvero passare del tempo con i propri familiari, o amici. Vediamo meglio quanto guadagna la signora in questione.

Quanto guadagna?

In 2 ore guadagna circa 1000 dollari, quindi in tre mesi guadagna di più di quello che guadagnava prima all’anno. Lei si chiama Amanda Ware. Ha 43 anni e vive a Bentonville, in Arkansas. La sua passione sono le decorazioni natalizie, tanto che l'ha trasformata in una professione.

Il periodo di lavoro

Inizia ad addobbare gli alberi a novembre, ma riceve prenotazioni sin da ottobre. Quanti alberi addobba ogni anno? Circa cento alberi e li abbelisce con le decorazioni che vende sul suo sito.

Quanto impiega

Per addobbare un abete impiega dalle 2 alle 5 ore, a seconda di quello che le chiede il cliente. La sua tariffa va dai 300 ai 1500 dollari per albero. Lei consiglia sempre di partire da luci bianche calde invece che quelle colorate.

I consigli

Ware, in una intervista a Newsweek, ha dato anche consigli sull’addobbo perfetto. La sua idea è che qualsiasi colore possa essere considerato natalizio. Molto importante è inoltre mettere sull’albero tante luci, almeno 100, per illuminare e valorizzare al meglio le decorazioni. Ogni abete deve essere pieno, ricco, senza alcun spazio vuoto. «Il tipo di luce che preferisco è quella bianca calda».

Le decorazioni più usate

Come decorazione la professionista utilizza prettamente il nastro: «Lo taglio a strisce e non lo avvolgo mai orizzontalmente sull’abete, ma verticalmente. Inserisco anche molti fiocchi. Come tipo di stoffa preferisco il velluto». Ware consiglia inoltre di aggiungere bacche e rametti sintetici ricoperti di glitter per coprire eventuali “buchi” nell’albero. Per una collocazione armoniosa degli addobbi, le palline vanno messe in gruppi da tre e disposte a triangolo: una in alto e le altre due più in basso, a destra e a sinistra. Inoltre la stella utilizzata come puntale dell’abete non è indicata poiché fuori moda. Meglio applicare in cima un enorme fiocco o dei fiori. L’esperta invita le persone ad osare, comprando alberi colorati, ma poi di attenersi al colore scegliendo decorazioni della stessa tonalità.

I guadagni

