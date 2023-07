L'attrice americana Elizabeth Banks in giro per le isole di Ischia e Procida

In giro per le isole napoletane di Ischia e Procida, prima di fare tappa a Firenze, l'attrice americana Elizabeth Banks si ferma a pranzo con il suo compagno nel ristorante Mimì alla ferrovia.

Nel cuore di una Napoli che pullula sempre più di vita, creatività e valori genuini, proprio come quelli del cibo, della tradizione o del mare, che la cucina del ristorante partenopeo sa offrire dal 1943. Insomma fare tappa da Mimì alla ferrovia sembra quasi obbligatorio per chi passa per Napoli.