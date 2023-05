Iva Zanicchi operata, come sta? «Me la sono vista brutta, sono viva per miracolo. Vorrei morire insieme a mio marito»

Periodo no per Iva Zanicchi. Tre settimane fa rientrata a casa dopo la finale de “Il cantante mascherato” Iva è caduta dalle scale e si è rotta una vertebra. Si è dovuta operare, perchè nonostante all'inizio sembrava si potesse trattare di una microfrattura in realtà era una vera e propria frattura, e ora si mostra sui social in sedia a rotelle. «Mi hanno messo una specie di calce che dovrebbe renderà più robusta di prima. Sono viva per miracolo perché, per fortuna, qualcuno lassù mi protegge perché questa volta me la sono vista davvero brutta…». E secondo l'Aquila di Ligonchio a proteggerla è la bisnonna Maria Rosa, che racconta nel suo paese era considerata una santa.

Sui social ringrazia i fan e si confessa al settimanale di Alfonso Signorini. Da 38 anni al fianco di Fausto Pinna, Iva racconta anche della malattia del marito: l'uomo ha infatti un tumore al polmone, che sembra ora essersi fermato, ma ha metastasi al fegato e alle ossa.

La confessione

Nonostante la vitalità gli anni passano e anche la Zanicchi ha pensato a volte a quando dovrà dividersi per sempre dal marito: «Sarebbe carino e anche molto romantico andarsene insieme in modo naturale - confida a Chi - In caso contrario, penso che se dovessi morire prima io lui non lo sopporterebbe e mi seguirebbe subito».