Jessy, 28 piercing e corna: ecco la faccia non binary. «Affascinante, originale e unica»

Jessy, 26enne del Kansas (Stati Uniti), ha una passione sfrenata per tutto ciò che riguarda i piercing e le modifiche del corpo. Si definisce non binary perché non vuole che la sua persona sia limitata da generi e stereotipi, per questo motivo parla di sé al plurale. Per i suoi piercing e le sue corna ha speso migliaia di dollari, intorno ai 10.000 $.

Le trasformazioni di Jessy

Jessy dopo molti cambiamenti estetici avvenuti nella sua vita ha finalmente trovato il suo stile, la sua dimensione. Pensa che i piercing e le protesi di corno impiantate nella sua fronte siano un forte tratto distintivo che rende la sua immagine affascinante, originale e unica. I piercing di Jessy sono in tutto 28 e si trovano per lo più intorno alla bocca e sul viso.

Il profilo Instagram

Il profilo Instagram di Jessy conta più di 5.000 follower e tantissimi like alle sue foto coloratissime. In molti le chiedono consigli sui piercing e soprattutto di spiegare quale tipo di dilatatore utilizzi per allargare così tanto i suoi lobi.

Il messaggio che Jessy vuole comunicare ai suoi follower è semplice: «La chiave per essere felici è stare bene con se stessi, proprio per quello che si è».