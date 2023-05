Jovanotti in bici da Fiorello, ma il telefono gli cade e viene distrutto da una Vespa: le immagini in diretta a Viva Rai 2

Piccolo incidente di percorso per Jovanotti, ospite stamattina a Viva Rai 2 per presentare il documentario "Aracataca". Il cantante è arrivato da Fiorello in sella alla sua bici, ma lungo il tragitto ha perso il cellulare, che gli è caduto in strada ed è stato travolto da un motorino.

Jovanotti perde il cellulare mentre va da Fiorello in bici

Partito dal Vaticano, Jovanotti ha attraversato le vie della Capitale, con le telecamere che hanno seguito tutto il suo percorso verso gli studi. Il telefono con il quale il cantante si stava riprendendo, tra le varie manovre, è scivolato dalla bici: Jova si è fermato per recuperarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Lo smartphone è infatti stato distrutto da una Vespa che è passata immediatamente dopo.

Jovanotti perde per strada il cellulare e una vespa glielo frantuma#VivaRai2 pic.twitter.com/gvNnxqphvf — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 8, 2023

Fiorello, che di tanto in tanto si collegava con lui, ha subito fatto sapere cosa fosse accaduto in diretta. Una volta in studio non è stata fatta parola sull'accaduto, ma sul web, dove la diretta è stata seguitissima, non sono mancate le battute. Riprendendo il titolo di una sua popolare canzone, il cantante sui social è stato ribattezzato "ragazzo sfortunato".