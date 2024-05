Kate Middleton potrebbe non riapparire il pubblico per il resto dell'anno. L'indiscrezione esclusiva arriva dal Daily Beast, che cita fonti reali e amici della principessa del Galles. Kate si troverebbe in questo momento «circondata dalla sua famiglia originale» mentre porta avanti il ciclo di chemioterapia dopo che le è stato diagnosticato un cancro. Una formula, quella della «birth family» utilizzata dal Daily Beast, che ha allarmato non poco i sudditi.

«Kate e la sua famiglia trascorreranno la prossima settimana nella casa di campagna di lei e William nella tenuta di Sandringham. E i suoi genitori, ai quali è molto legata, probabilmente andranno a trovarla», racconta ancora il portale. È previsto che William dedichi ancora più tempo alla sua famiglia nelle prossime sei settimane, dopo che gli è stato concesso del tempo libero dopo che la Royal Family si è ritirata da alcuni impegni per evitare di intralciare le elezioni anticipate nel Regno Unito.

«Non mi aspetto di vedere Kate in pubblico a medio termine»

Una fonte ha detto che non si aspetta di rivedere Kate in alcun tipo di ruolo pubblico a medio termine, aggiungendo che è possibile che rimanga «assente dalla vita pubblica per il resto dell'anno».

La fonte ha detto al Daily Beast: «Mi è stato detto che l'agenda di Kate per quest'anno è vuota. Non c'è nulla di pianificato. Potrebbe non apparire in pubblico per il resto dell’anno». Richard Eden del Daily Mail, invece, ha riferito giovedì che gli amici della principessa gli hanno detto che «potremmo non rivedere Catherine fino all'autunno, e solo allora se si sarà ripresa completamente»

La fonte del Daily Beast ha aggiunto: «Non escluderei un altro videomessaggio che aggiorni il Paese sulla sua salute. Si è rivelato un modo molto efficace per tenere a bada i teorici della cospirazione».

Un’amica di Kate e William ha detto al Daily Beast: «La cosa fondamentale per lei ora è evitare qualsiasi tipo di stress o ansia e andare avanti con l'obiettivo di stare meglio. Si tireranno fuori dai guai e andranno a Sandringham nel momento in cui la scuola finirà». L'amica ha detto che Kate ha preferito appoggiarsi e confidarsi con la sua famiglia piuttosto che con la cerchia di amici di William. «Il cerchio della fiducia è piccolo. È stata circondata da Carole e Michael, e anche Pippa e James sono stati ovviamente lì per lei. Sono una famiglia incredibilmente unita e Catherine si sente assolutamente sicura di poter contare su di loro. Sono stati lì per lei per decenni e non l’hanno mai delusa».