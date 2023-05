Kate Middleton svela l'unica cosa vietata in pubblico: «Non sono autorizzata a scrivere la mia firma»

Kate Middleton rivela l'unica "regola" che non può infrangere quando incontra il pubblico. E' stata proprio lei a raccontare l'unica cosa che non le è permesso fare quando incontra membri del pubblico, lo ha spifferato durante un'apparizione al Chelsea Flower Show lunedì scorso.

Kate Middleton ha parlato dell'unica cosa che non può fare in pubblico mentre partecipava al Chelsea Flower Show di Londra. La Principessa del Galles ha rifiutato di firmare autografi quando ha fatto un'apparizione a sorpresa al primo Chelsea Children's Picnic lunedì scorso, dove ha incontrato 100 bambini di 10 diverse scuole primarie.

Ma quando a Kate è stato chiesto di firmare un autografo, ha escogitato un'alternativa furba. Invece di firmare, la futura regina avrebbe disegnato un fiore per una bambina di sette anni di nome Ruby, un albero per un'altra bambina e uno stagno circondato da fiori per uno degli altri bambini presenti. Quando i bambini le hanno chiesto perché non poteva firmare con il suo nome, Kate ha risposto: «Mi chiamo Catherine. Non sono autorizzata a scrivere la mia firma, è una regola che devo seguire». Secondo quanto riferito dal Daily Express , i membri della famiglia reale evitano di firmare autografi poiché il rischio di contraffazione è elevato .

Una delle uniche volte in cui questa regola è stata violata è stata quando Re Carlo , allora Principe di Galles, ha firmato un autografo per una vittima di devastanti inondazioni nel 2010, scarabocchiando "Charles 2010" su un pezzo di carta. Tuttavia si pensa che questa sia stata un'eccezione rara, ed è stato riferito che Carlo in genere risponde alle richieste di autografi con: «Scusa, non mi permettono di farlo».

Tuttavia la regola non vieta ai reali di interagire con il pubblico durante le uscite ufficiali, e Kate ne ha approfittato durante la sua visita al Flower Show.