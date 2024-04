Kate Middleton, i figli e la scoperta del tumore: così George, Charlotte e Louis hanno reagito alla malattia della mamma

Per Kate Middleton in questo momento la gioia dei suoi figli è la cura migliore. La principessa del Galles che lotta contro un cancro e si sta sottoponendo alla chemioterapia, ha parlato ai figli del suo tumore spiegandogli che con le cure tornerà in perfetta forma. E i piccoli George, Charlotte e Louis di Cambridge - rispettivamente 10, 8 e 4 anni - come ha svelato una fonte a People, stanno dimostrando «una resilienza straordinaria». I bambini, nonostante la paura iniziale, hanno reagito bene: «George, Charlotte e Louis sono stati fantastici, la loro resilienza ha lasciato tutti senza parole. Stanno sempre vicino alla mamma e la aiutano tantissimo a mantenere alto l'umore». I piccoli, spiega l'insider, «sostengono sia Kate che William con sorrisi e tanti momenti di divertimento». E per la Middleton «in questo momento la gioia è la cura migliore».

Come hanno reagito

George, Charlotte e Louis, continua la fonte, «sono il centro del mondo di William e Kate».

Proprio pensando a loro la principessa ha scelto di rimandare la diffusione del video con cui ha rivelato al mondo di avere un cancro: «La principessa del Galles ha fatto l'annuncio pubblico sulla sua salute solo quando i suoi figli hanno iniziato le vacanze di Pasqua. George, Charlotte e Louis torneranno in classe alla fine di aprile: fino ad allora, dunque, la famiglia potrà trascorrere unita del tempo privato».

Le giornate in famiglia

Dopo il video con cui Kate ha svelato la sua malattia, i principi del Galles, coi tre figli, hanno lasciato l'Adelaide Cottage a Windsor e si sono trasferiti in elicottero ad Amner Hall, la tenuta di campagna di famiglia nel Norfolk. Sono rimasti lì anche a Pasqua - saltando la tradizionale messa con re Carlo III (malato di cancro anche lui) e il resto della famiglia reale - e lì resteranno, appunto, finché i bambini non torneranno a scuola. A quel punto sarà forse inevitabile, per George, Charlotte e Louis, dover affrontare i commenti dei compagni di classe sulla salute della madre. Ma Kate gli ha dato tutto il tempo possibile affinché comprendessero e assimilassero la notizia con la massima serenità. E i bambini, almeno fino ad oggi, «hanno stupito tutti con la loro resilienza». Una resilienza che per mamma Middleton è il sostegno più grande: «Kate trae il suo coraggio soprattutto dai figli e da William», un marito «forte, affidabile, che le offre un immenso supporto»..