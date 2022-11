Kate Middleton, chi è Emma Probert: la guardia del corpo (donna) della principessa del Galles

E' l'angelo custode di Kate Middleton. Ed è una donna. Si chiama Emma Probert, è un’esperta di arti marziali ed è la guardia del corpo della principessa del Galles dal 2010. La 52enne ufficiale di polizia è sempre accanto a Kate ed è quindi lei l’incaricata di proteggerla in ogni occasione. E ovviamente la sua presenza non è passata inosservata al mondo dei social che si sono subito interrogati sulla sua storia. Prima Emma lavorava per le principesse Beatrice ed Eugenia di York, sempre con un grande successo tanto che proprio per il suo impegno e per la sua professionalità, lo scorso ottobre, è stata premiata dalla Royal Family.

Il marito morto sugli sci

Probert è stata protagonista di una cerimonia a Buckingham Palace durante la quale è stata nominata membro del Royal Victorian Order dal principe William in riconoscimento del suo servizio. Si tratta del prestigioso ordine di cavalleria conferito alle persone che si sono distinte nel servizio reso al sovrano o alla sua famiglia. E’ sempre armata tanto che pare abbia sempre con sé una pistola Glock da 9 mm, un taser e un giubbotto antiproiettile. E casomai finissero le munizioni, è comunque esperta in arti marziali. Quando ancora non lavorava al servizio di Kate Middleton, ha dovuto affrontare il lutto della perdita del marito, Michael Probert, morto tragicamente all’età di 42 anni, in seguito a un incidente sugli sci durante una vacanza sulle Alpi francesi. Era il 13 marzo 2009 e la donna è rimasta molto segnata dal trauma.